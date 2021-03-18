Пенсионные выплаты: с ног на голову

Вот интересно, а что будет с теми, кто проживет более 81 года? какой механизм выплат будет у этой категории граждан? Задавалась этим вопросом ранее, при расчете будущей пенсии на сайте ГНПФ, при разных вариантах прогноза (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный), и в каждом случае получалось, что жизнь после 80 лет, государством, не планируется. Страховые компании предлагают пожизненную систему, через заключение аннуитетного договора, но, консультант объяснила, что в случае смены гражданства пенсионное обеспечение, по такому договору, прекращается и остаток средств не возвращается.