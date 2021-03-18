Пенсионные выплаты: с ног на голову

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GoodZone 18 Марта 2021 в 10:01:20
Эволюция выплат
Для начала нелишне будет напомнить, что накопительная пенсионная система по образцу чилийской модели была введена в Казахстане в 1998 году, а до этого в стране действовала исключительно солидарная пенсионная система, доставшаяся нам в наследство от советских времен.
Теперь выходящие на пенсию получают ее в рамках двух составляющих - распределительной и накопительной.
Первая составляющая включает в себя государственную базовую и солидарную пенсионную выплату. Вторая составляющая формируется из накоплений в Едином пенсионном фонде (ЕНПФ) за счет взносов, которые поступают туда от каждого официально работающего гражданина страны.
Размер базовой пенсионной выплаты зависит от стажа участия в пенсионной системе. При стаже участия менее 10 лет либо его отсутствии базовая пенсия составляет 54 процента от величины прожиточного минимума (ПМ). В 2021 году ПМ равен 34 302 тенге. За каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия увеличивается на 2 процента. Например, при стаже 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от ПМ, более 33 лет - 100 процентов ПМ.
При назначении солидарной пенсии по возрасту трудовой стаж учитывается только до 1 января 1998 года.
Так вот изменения, которые вступают в силу уже с 1 апреля 2021 года, касаются, как пояснили нам в ЕНПФ, исключительно назначения выплат из накопительной пенсионной системы, то есть второй составляющей.
Согласно пока еще действующей методике размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определялся ежегодно по следующей схеме: сумма накоплений на вашем персональном счете в фонде умножается на коэффициент их текущей стоимости (КТС). Этот показатель рассчитан на основе финансового аннуитета с предполагаемой средней инвестдоходностью 8,54 процента, затем полученное число делится на 12 - по количеству месяцев в году.
Поскольку этот КТС уже устарел (он был актуален в начале 2000-х годов), а ожидаемая продолжительность жизни пенсионеров увеличилась (так пояснили нам в ЕНПФ), было принято решение изменить методику начисления пенсий. С 1 апреля 2021-го ежемесячная пенсионная выплата будет рассчитана следующим образом: общая сумма ваших накоплений в фонде умножается на новый КТС в 6,5 процента, а затем это число делится на 12. В следующем, втором году действия этой модели к ежемесячной выплате будет прибавлено 5 процентов от полученной суммы. В третьем и последующем годах - каждый раз на 5 процентов больше от предыдущей суммы.
Другими словами, ежемесячная выплата определяется один раз (при выходе человека на пенсию) как произведение пенсионных накоплений и КТС 6,5 процента, а далее выплата ежегодно индексируется на 5 процентов.
Вот, если вкратце, и вся реформа. А теперь рассмотрим ее в деталях и с учетом возрастных нюансов.
Больше, но меньше
Как мы рассказали выше, пенсии будут рассчитывать для новых пенсионеров, кто выйдет на заслуженный отдых с апреля 2021-го и в последующие месяцы и годы. Все довольно просто.
А каков будет расчет для уже состоявшихся пенсионеров, так сказать, нынешних?
Если вы вышли на заслуженный отдых до 1 января 2018 года (именно с этой даты был введен исключительно ежемесячный график выплат из ЕНПФ), то величина вашей пенсионной выплаты не изменится и составит не менее 30-кратного размера минимальной пенсии, устанавливаемого на каждый календарный год (в 2021 году минимальная пенсия равна 43 272 тенге). Выплаты будут осуществляться по ранее выбранному вами графику - ежемесячно, ежеквартально или сразу за год.
Для тех, кто вышел на пенсию в период с 1 января 2018 года по 31 марта 2021-го (включительно), сумма ежемесячных выплат в текущем году не изменится, а вот с 1 января 2022-го и в последующие годы согласно новой методике она будет увеличиваться на ставку индексации 5 процентов, о чем мы вам уже сообщили выше.
Это важно помнить!
1. Вводимые изменения расчета пенсий касаются только выплат из накоплений в ЕНПФ.
2. Выплаты из ЕНПФ будут осуществляться до исчерпания ваших накоплений на индивидуальном пенсионном счете.
Кстати
По информации ЕНПФ, с 1 марта 2021 года стали аннулировать пустые индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков.
- Данное правило распространяется исключительно на те счета, на которых отсутствуют пенсионные накопления и не поступают взносы в течение одного месяца, - поясняет зампред правления ЕНПФ Сауле Егеубаева. - Большая часть нулевых счетов без накоплений была открыта еще до 1 января 2019 года. Напомню, с 2019 года для открытия ИПС в ЕНПФ физическому лицу не нужно обращаться с заявлением - счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса, идентификация гражданина осуществляется по персональным данным, указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении пенсионного взноса, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа и прочих реквизитах ЕНПФ получает из информационных систем госорганов.
Комментарий в тему
- Если пенсионные выплаты по текущей методике год от года уменьшались, то новая методика предусматривает ежегодную индексацию - повышение пенсионных выплат из ЕНПФ на 5 процентов. То есть выплаты не будут зависеть от волатильности инвестиционной доходности, влияющей на текущую сумму пенсионных накоплений. Все это обеспечит гражданам понятный и предсказуемый порядок пенсионных выплат, - считает заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева, прокомментировавшая газете “Время” предстоящее нововведение. - Кроме того, увеличится и размер минимальной пенсионной выплаты из ЕНПФ. Если ранее он составлял 54 процента от ПМ, устанавливаемого на каждый финансовый год, то теперь будет увеличен до 70 процентов от ПМ. В результате для получателей с минимальными накоплениями в ЕНПФ ежемесячные пенсионные выплаты из фонда увеличатся.
К примеру, если у вас на счете 6 млн тенге, то по старой методике при выходе на пенсию в 63 года выплаты из ЕНПФ для вас составили бы в первый год 52 350 тенге в месяц, а в 79 лет - уже 43 574 тенге в месяц. То есть ежегодно сумма ежемесячных пенсионных выплат из ЕНПФ у вас неуклонно снижалась бы. По новой же методике при выходе на пенсию в 63 года сумма ежемесячных выплат в первый год составит 32 500 тенге, а в 80 лет - уже 74 490 тенге (см. таблицу).
Новая методика ввиду наличия индексации обеспечивает гражданам понятный, простой и предсказуемый порядок осуществления пенсионных выплат в последующие годы, что важно при планировании гражданами личных финансов и семейного бюджета.
- Объясните, зачем нужно было менять механизм расчета пенсий?
- С момента внедрения старой методики в Казахстане, как и во всем мире, наблюдается рост показателей ожидаемой продолжительности жизни как с рождения, так и с пенсионного возраста, что вело к риску пережития гражданами своих пенсионных сбережений в случае осуществления выплат по действующей методике.
Актуальная ожидаемая продолжительность жизни казахстанских пенсионеров на сегодняшний момент составляет 80 лет для мужчин и 82 года для женщин (не путать с показателем общей продолжительности жизни в стране. - Р.Б.). Это подтверждается комплексными актуарными исследованиями ЕНПФ по разработке таблиц смертности, проведенными в 2017 году совместно с британским актуарием. Между тем нынешняя методика предусматривает расчет пенсионных выплат только до 79 лет. Кроме того, эта методика изначально предполагала неиндексируемые пенсионные выплаты до исчерпания накоплений.
Однако с течением времени ввиду утраты актуальности ряда заложенных в основу методик показателей размеры ежемесячных пенсионных выплат граждан в каждом новом календарном году становятся ниже, чем в предыдущем, то есть пенсионные выплаты стали стабильно нисходящими по размеру. Возникла неопределенность размера пенсионных выплат, в результате старая методика уже не соответствовала интересам граждан в получении предсказуемого пенсионного дохода и не обеспечивала гражданам сохранность уровня их пенсионных выплат в реальном выражении.
Кроме того, новая методика в отличие от старой предусматривает повышение выплат для определенных категорий пенсионеров (с инвалидностью I-II групп или проработавших на вредных и опасных производствах), поскольку их ожидаемая продолжительность жизни отличается от среднего показателя по Казахстану.
ОТ РЕДАКЦИИ. Нетрудно заметить, что в более выигрышной (если можно так выразиться) ситуации окажутся пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых до объявленной реформы, ведь с каждым годом они будут получать только больше. А теперь вопрос на засыпку, касающийся предстоящего нововведения: что предпочтительнее - получать пенсию по максимуму в 63 года или в 79 лет? Авторы реформы нам выбора, увы, не оставили…
https://time.kz/articles/territory/2021/03/17/pensionnye-vyplaty-s-nog-na-golovu
Комментарии, по рейтингу, по дате
что вело к риску пережития гражданами своих пенсионных сбережений
Ка же дохрена переживших, прям весь бюджет страны могут сломать. Стариков и так корона выкосила. Коррумпированных чинуш в 100500 раз больше чем переживших за 80.
Да и чтобы 6 лямов накопить з\п должна быть на уровне 1000$ большую часть жизни.
Цитата: ЛиКа от 18.03.2021 05:57:21Речь идет о накопительной части. Так что останется только базовая. Вот и все. И на смену изысканным йогуртам придет кефирчик субвульгарис.
Вот интересно, а что будет с теми, кто проживет более 81 года? какой механизм выплат будет у этой категории граждан? Задавалась этим вопросом ранее, при расчете будущей пенсии на сайте ГНПФ, при разных вариантах прогноза (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный), и в каждом случае получалось, что жизнь после 80 лет, государством, не планируется. Страховые компании предлагают пожизненную систему, через заключение аннуитетного договора, но, консультант объяснила, что в случае смены гражданства пенсионное обеспечение, по такому договору, прекращается и остаток средств не возвращается.
Вот интересно, а что будет с теми, кто проживет более 81 года? какой механизм выплат будет у этой категории граждан? Задавалась этим вопросом ранее, при расчете будущей пенсии на сайте ГНПФ, при разных вариантах прогноза (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный), и в каждом случае получалось, что жизнь после 80 лет, государством, не планируется. Страховые компании предлагают пожизненную систему, через заключение аннуитетного договора, но, консультант объяснила, что в случае смены гражданства пенсионное обеспечение, по такому договору, прекращается и остаток средств не возвращается.
alpha_portal 18.03.2021 в 12:23:39 # 774391
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:27:04
Благими намерениями выстлана дорога в Ад. В чем подвох? К чему такие алгебраические изыски?
Благими намерениями выстлана дорога в Ад. В чем подвох? К чему такие алгебраические изыски?
Не копите деньги на старость! Помрите до пенсии
Это дискриминация всей пенсионной системы. Я не коплю пенсию к примеру! Плевать хотел. Лучше сдохнуть чем ждать подачек от государства.
Не коплю! Не надеюсь!
Цитата: alpha_portal от 18.03.2021 06:23:39Я бы тоже так хотел, но не суждено.
Не копите деньги на старость! Помрите до пенсии
Это дискриминация всей пенсионной системы. Я не коплю пенсию к примеру! Плевать хотел. Лучше сдохнуть чем ждать подачек от государства.
Не коплю! Не надеюсь!
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 04:27:04
Благими намерениями выстлана дорога в Ад. В чем подвох? К чему такие алгебраические изыски?
Благими намерениями выстлана дорога в Ад. В чем подвох? К чему такие алгебраические изыски?
Не копите деньги на старость! Помрите до пенсии
Это дискриминация всей пенсионной системы. Я не коплю пенсию к примеру! Плевать хотел. Лучше сдохнуть чем ждать подачек от государства.
Не коплю! Не надеюсь!
Цитата: Zoggyla от 18.03.2021 06:11:22хорошо, если так (если, это можно назвать "хорошо"), хотя, на сайте гнпф идёт совокупный расчёт с учётом до 1998 и стажа.
Цитата: ЛиКа от 18.03.2021 05:57:21Речь идет о накопительной части. Так что останется только базовая. Вот и все. И на смену изысканным йогуртам придет кефирчик субвульгарис.
Вот интересно, а что будет с теми, кто проживет более 81 года? какой механизм выплат будет у этой категории граждан? Задавалась этим вопросом ранее, при расчете будущей пенсии на сайте ГНПФ, при разных вариантах прогноза (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный), и в каждом случае получалось, что жизнь после 80 лет, государством, не планируется. Страховые компании предлагают пожизненную систему, через заключение аннуитетного договора, но, консультант объяснила, что в случае смены гражданства пенсионное обеспечение, по такому договору, прекращается и остаток средств не возвращается.
Вот интересно, а что будет с теми, кто проживет более 81 года? какой механизм выплат будет у этой категории граждан? Задавалась этим вопросом ранее, при расчете будущей пенсии на сайте ГНПФ, при разных вариантах прогноза (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный), и в каждом случае получалось, что жизнь после 80 лет, государством, не планируется. Страховые компании предлагают пожизненную систему, через заключение аннуитетного договора, но, консультант объяснила, что в случае смены гражданства пенсионное обеспечение, по такому договору, прекращается и остаток средств не возвращается.