Защита внутреннего рынка ЕАЭС: преференций лишены более 100 стран

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danilov 20 Марта 2021 в 12:28:49
Решение вступит через полгода – в августе. Оно нацелено в первую очередь на то, чтобы сократить до минимума, а в качестве сверхзадачи вообще устранить незаконный реэкспорт разнообразной продукции в регион ЕАЭС. Исключены территории ряда доминионов западных стран (Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов).
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https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-19--zaschita-vnutrennego-rynka-eaes-preferencij-lisheny-bolee-100-stran-53782?utm_source=finobzor.ru
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