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Экономика
Защита внутреннего рынка ЕАЭС: преференций лишены более 100 стран
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danilov 20 Марта 2021 в 12:28:49
Совет Евразийской экономической комиссии принял по инициативе российской стороны стратегическое решение: на две трети сокращен перечень более чем из 100 развивающихся и наименее развитых стран (РНРС) и территорий, пользовавшихся с начала 2010-х годов правом беспошлинного экспорта товаров и услуг в регион Евразийского союза.

Решение вступит через полгода – в августе. Оно нацелено в первую очередь на то, чтобы сократить до минимума, а в качестве сверхзадачи вообще устранить незаконный реэкспорт разнообразной продукции в регион ЕАЭС. Исключены территории ряда доминионов западных стран (Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов).

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https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-19--zaschita-vnutrennego-rynka-eaes-preferencij-lisheny-bolee-100-stran-53782?utm_source=finobzor.ru
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