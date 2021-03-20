До 150% поднимут зарплату госслужащим в Казахстане

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danilov 20 Марта 2021 в 19:32:29
С начала июля в Казахстане намерены перейти на новую систему оплаты труда госслужащих: хотят учитывать не иерархию должностей, а их значимость и роль.
"Я говорю о предварительных расчетах. На сегодняшний день расчеты уточняются министерством национальной экономики с учетом общей численности госслужащих, с учетом распределения их по системе ФБШ (факторно-балльная шкала). Окончательно по размерам заработной платы будет ясно после того, как проанализируют и завершат эти расчеты. Повышение от 30% до 150% – это предварительно", - сказал Тлеукенов.
При нынешней системе оплаты труда есть большая диспропорция в зарплатах между центром и регионами, продолжил он.
"Разница между центром и регионом составляет в среднем 70%. Действующая сетка основана исключительно на иерархии должностей, поэтому те, кто работает, допустим, на самом низшем звене, получают наименьшую зарплату. Чем выше государственный орган, тем выше заработная плата. Новая система иерархию особо не учитывает. Она учитывает содержание должности, насколько должность сама сложная, какие компетенции нужны для эффективной работы на этой должности", - уточнил он.
В рамках новой системы оплаты планируется учитывать круг полномочий и ответственности сотрудника, сказал Тлеукенов.
"В основе будет принцип "равная оплата за равный труд". Соответственно мы диспропорцию сокращаем от 70% до 10%. Основной прирост заработной платы будет на уровне районов и сел. На центральном уровне будет минимальный прирост", - подчеркнул он.
Сейчас ведущий специалист на сельском уровне со стажем работы от 9 до 11 лет получает порядка 89 тысяч тенге, привел он пример.
"Минус вычеты, на руки он меньше получает по факту. До июля мы должны работу завершить и с июля уже внедрить новую систему оплаты труда", - заключил собеседник.
https://ru.sputnik.kz/society/20210318/16575496/gossluzhaschim-v-kazakhstane-mogut-povysit-zarplatu-do-150.html
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