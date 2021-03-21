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Экономика
Казахстанцы оказались в списке чаще всего берущих ипотеку в России
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danilov 21 Марта 2021 в 13:26:06
Граждане Казахстана, Украины и Белоруссии чаще других иностранцев берут ипотеку в России, сообщает ТАСС.

«Как следует из данных банка, средняя сумма ипотечного кредита, взятого иностранным гражданином в России, составляет около 4 млн рублей. При этом ипотека в России популярна не только среди граждан постсоветских государств. Так, по частоте выдач выходцы из Великобритании, Франции и Германии входят в первую десятку ипотечных клиентов», - показало исследование Райффайзенбанка, опубликованного в субботу.

Как уточняется, по сумме займа на первом месте жители Франции, чей средний ипотечный кредит составляет 16 млн рублей. На втором - граждане Китая со средней суммой кредита в 14,7 млн рублей, а завершают тройку англичане с ипотекой в размере 11 млн рублей. Наименьшая сумма среднего ипотечного кредита у граждан Казахстана - 3,9 млн рублей.

В свою очередь, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский уточнил, что у банка около 2% всех ипотечных выдач приходится на иностранных граждан.

«Большинство этих клиентов приобретает жилье в Москве и Московской области (56% и 24% соответственно). Интерес также вызывает Санкт-Петербург и Ленинградская область - на них приходится 16% ипотек иностранных граждан. А среди остальных городов можно выделить Новосибирск и Екатеринбург с долями около 1% у каждого. Мы традиционно консервативно подходим к оценке рисков, что обеспечивает высокое качество нашего ипотечного портфеля. Мы кредитуем иностранных граждан с официально подтвержденным доходом», - отметил он в беседе с ТАСС.

В минувшем году объем выдачи ипотечных кредитов в России достиг 4,3 трлн рублей, это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно данным аналитического центра ДОМ.РФ, объем ипотечного кредитования в России по итогам 2020 года вырос на 35% в количественном выражении и на 50% - в денежном по сравнению с 2019 годом.

Предыдущий рекорд по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 21.03.2021 в 14:59:26   # 774576
Ну конечно ипотека от 0,4 процентов от сбера, но это исключение, а вообще от 3,2% годовых цены есть двушки в Самаре от 2,6 млн ₽ от 54 м
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