Полный Суэц!

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danilov 25 Марта 2021 в 18:05:31
Через канал проходит около 12% мировой торговли. “Блокада Суэцкого канала происходит в особенно неудачное время”, - сказал Грег Ноулер, европейский редактор JOC Group. — “даже двухдневная задержка еще больше усугубит нарушение цепочки поставок, замедляя доставку грузов предприятиям по всей Великобритании и Европе.”
По приблизительным подсчетам, остановка обходится примерно в $400 млн в час. Lloyd’s предполагает, что трафик в западном направлении стоит около $5,1 млрд в день, а трафик в восточном направлении - примерно $4,5 млрд. По данным Bloomberg, в среду открытие канала ожидали 185 судов, в то время как по оценкам Lloyd’s их было 165.
10 танкеров с сырой нефтью, перевозящих в общей сложности 13 миллионов баррелей находятся в этой пробке, по словам старшего аналитика Vortexa по грузовым перевозкам Артура Ричье.
СУЭЦКИЙ КАНАЛ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СУДОХОДСТВО ИЗ-ЗА БЛОКИРОВКИ ДВИЖЕНИЯ - официально.
ПОПЫТКИ СПУСТИТЬ НА ВОДУ КОРАБЛЬ В СУЭЦКОМ КАНАЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДО ЧЕТВЕРГА - INCHCAPE
Работы по углублению дна продолжаются.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 25.03.2021 12:36:38ПО идее Страховая компания. Но думаю это форс мажорный случай
Интересно, кто будет покрывать убытки?
Интересно, кто будет покрывать убытки?