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Экономика
В Казахстане возобновляется производство автомобилей Lada
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строитель 27 Марта 2021 в 00:59:02
Договор АО «АвтоВАЗ» с ГК «Аллюр» подписан 26 марта. На площадке в Кустанае будет налажен выпуск широкой линейки автомобилей Lada. В настоящее время там уже запущено производство модели Niva Travel.

В феврале текущего года сборка автомобилей Lada в Усть-Каменогорске была остановлена. Власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. местной площадке «Азия Авто» за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке.

Казахстан является крупнейшим экспортным рынком для АвтоВАЗа. В 2020 году было продано 17,5 тыс. машин российской марки. Доля Lada на рынке составила 19,6%.

https://www.kommersant.ru/doc/4749694?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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  Skype 28.03.2021 в 08:53:03   # 775061
Наконец то, теперь я спокоен.
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  Ал 28.03.2021 в 09:38:00   # 775066



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  Walter 28.03.2021 в 10:26:22   # 775070
Вот зачем возобноволять то? Хлам и барахло собирать? Да и база то у них уже французкая. Сразу собирали бы рено и ниссан. Было бы более менее. А так возобновляется бестолковый процесс. В расее и так комплектующих не хватает из за санкций. Заводы их на 15% загружены. А некоторые вообще свернулись. Вообщем так получается что хуй из одной руки в другую переложили.
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