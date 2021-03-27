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В Казахстане возобновляется производство автомобилей Lada
Договор АО «АвтоВАЗ» с ГК «Аллюр» подписан 26 марта. На площадке в Кустанае будет налажен выпуск широкой линейки автомобилей Lada. В настоящее время там уже запущено производство модели Niva Travel.
В феврале текущего года сборка автомобилей Lada в Усть-Каменогорске была остановлена. Власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. местной площадке «Азия Авто» за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке.
Казахстан является крупнейшим экспортным рынком для АвтоВАЗа. В 2020 году было продано 17,5 тыс. машин российской марки. Доля Lada на рынке составила 19,6%.
https://www.kommersant.ru/doc/4749694?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Наконец то, теперь я спокоен.
Вот зачем возобноволять то? Хлам и барахло собирать? Да и база то у них уже французкая. Сразу собирали бы рено и ниссан. Было бы более менее. А так возобновляется бестолковый процесс. В расее и так комплектующих не хватает из за санкций. Заводы их на 15% загружены. А некоторые вообще свернулись. Вообщем так получается что хуй из одной руки в другую переложили.