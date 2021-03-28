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Экономика
Узбекистан: за два года госдолг вырос почти в два раза
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danilov 28 Марта 2021 в 22:30:07
По состоянию на 1 января 2021 года государственный долг Узбекистана составил $23,3 млрд, или 40,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, следует из материалов Министерства финансов республики. $21,1 млрд из них — государственный внешний долг. За последние два года он увеличился в два раза. Государственный внутренний долг составил $2,2 млрд. Об этом пишет Fergana.

Несмотря на рост в последние годы, согласно международным нормам, государственный долг Узбекистана (40,4% по отношению к ВВП), в том числе, государственный внешний долг (36,5% по отношению к ВВП) сохранился на среднем уровне, говорится в отчете.

Согласно закону республики о госбюджете на 2021 год сумма государственного долга, привлеченного от имени Узбекистана и под его гарантии, не должна превышать 60% по отношению к годовым прогнозам показателям ВВП. Такой уровень считается безопасным.

Из материалов Минфина следует, что больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. Далее следует Всемирный банк с займом в $3,7 млрд. Китайский государственный банк развития, Эксимбанк Китая и Японское агентство по международному сотрудничеству заняли Узбекистану по $2 млрд.

17,5% государственного внешнего долга или $3,7 млрд было израсходовано на поддержку государственного бюджета. $2,9 млрд (13,7%) направили в сферу электроэнергетики, $2,6 млрд (12,4%) — в сферу энергетики (нефть и газ), $2,4 млрд — на транспорт и соответствующую инфраструктуру, $2,3 млрд — в ЖКХ, $2,2 — в сельское хозяйство и так далее.

70% внешних заимствований республики приходится на доллары, 11,3% — на японские иены, 9,5% — на SDR (специальные долговые права), 5,1% — на евро и 4,1% — на другие валюты.

https://www.mf.uz/media/file_uz/davlat_karzi/2020/Debt_bulletin_4Q_2020.pdf
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