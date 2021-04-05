Зелёная энергетика Германии грозит веерными отключениями

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danilov 05 Апреля 2021 в 14:03:49
Счетная палата Германии обвинила правительство в многочисленных фатальных ошибках при реализации реформы, которые негативно повлияли на конкурентоспособность немецкой экономики. Как следствие немцы вынуждены платить самую высокую цену за электроэнергию в Европе, Германия утратила энергонезависимость и вынуждена покупать электроэнергию с АЭС соседей. Правительство же отказывается признавать свои ошибки, твердо придерживаясь курса по дальнейшему уничтожению электрогенерации в стране.
Специалисты предрекают в ближайшем будущем, при сохранении текущей тенденции, веерные отключения электроэнергии для потребителей.
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiepolitik-bundesrechnungshof-kritisiert-die-energiewende-strom-zu-teuer-versorgung-nicht-sicher-genug/27054332.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Матерится шваб
Как снежок или пороша
Темнота и мрак
Лягушатник рад без меры
Ведь растет доход
Мирный атом - шире двери!
Не грусти народ!
Пагода злица
Пам-па-ба-па
Граза гразица
Пам-па-ба-па
Граза грозица
Как гаварица-
Быдь бидэ;
Но смелае серцэ врага ни баица
Но смелае серцэ врага ни баица
Пам-па-ба-па, пам-бам-пам-пам-пам
И друга ни бросед не где.
danilov 05.04.2021 в 15:47:43 # 775636
Ошибку в названии поправьте "грозит"
Ужас!
Спасибо