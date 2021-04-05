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Экономика
Зелёная энергетика Германии грозит веерными отключениями
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danilov 05 Апреля 2021 в 14:03:49
Реформа электроэнергетики, которая на бумаге обещала немцам переход к "зеленой" энергетике без ощутимого повышения стоимости электроэнергии обернулась сплошной катастрофой.

Счетная палата Германии обвинила правительство в многочисленных фатальных ошибках при реализации реформы, которые негативно повлияли на конкурентоспособность немецкой экономики. Как следствие немцы вынуждены платить самую высокую цену за электроэнергию в Европе, Германия утратила энергонезависимость и вынуждена покупать электроэнергию с АЭС соседей. Правительство же отказывается признавать свои ошибки, твердо придерживаясь курса по дальнейшему уничтожению электрогенерации в стране.

Специалисты предрекают в ближайшем будущем, при сохранении текущей тенденции, веерные отключения электроэнергии для потребителей.

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiepolitik-bundesrechnungshof-kritisiert-die-energiewende-strom-zu-teuer-versorgung-nicht-sicher-genug/27054332.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 05.04.2021 в 14:25:21   # 775627
Блть, всех сусликов загубили!
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  Zoggyla 05.04.2021 в 14:39:36   # 775628
Грета хлопает в ладошки
Матерится шваб
Как снежок или пороша
Темнота и мрак
Лягушатник рад без меры
Ведь растет доход
Мирный атом - шире двери!
Не грусти народ!
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  bolatbol 05.04.2021 в 15:12:18   # 775630
Пам-па-ба-па
Пагода злица
Пам-па-ба-па
Граза гразица
Пам-па-ба-па
Граза грозица
Как гаварица-
Быдь бидэ;
Но смелае серцэ врага ни баица
Но смелае серцэ врага ни баица
Пам-па-ба-па, пам-бам-пам-пам-пам
И друга ни бросед не где.
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  Konstant 05.04.2021 в 15:19:58   # 775631
Вперед к победе демократии! Пусть она освещает вам путь
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  Konstant 05.04.2021 в 15:21:04   # 775633
Когда к власти эффективный менеджемент то.....Главное KPI а не здравый смысл
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  Zoggyla 05.04.2021 в 15:22:12   # 775634
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  kubik 05.04.2021 в 15:42:10   # 775635
Ошибку в названии поправьте "грозит"
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  danilov 05.04.2021 в 15:47:43   # 775636
Quote:
Ошибку в названии поправьте "грозит"

Ужас!
Спасибо
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  старик 05.04.2021 в 19:11:17   # 775652
Грета Тунберг рулит!
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