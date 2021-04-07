Стоимость доллара превысила 430 тенге

На региональном уровне развивающихся стран также не зафиксировано единого тренда по изменению курсов валют. Так, тенденцию к укреплению по отношению к доллару США демонстрируют индонезийская рупия, филиппинское песо, южноафриканский ранд, чилийское песо, индийская рупия, мексиканское песо, бразильский реал. При этом турецкая лира, аргентинское песо и российский рубль, наоборот, сохраняют динамику обесценения к доллару США.



Если отдельно рассмотреть ситуацию с российской валютой, то можно отметить, что сейчас курс рубля оказался под прессом ряда внутренних факторов. Во-первых, по рублю сильно ударила распродажа российского госдолга иностранными инвесторами на фоне усиления санкционных рисков и роста инфляции в стране, которая все еще выше уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Во-вторых, Минфин РФ в рамках реализации бюджетного правила объявил об увеличении покупки валюты на внутреннем рынке на 25% до 185 млрд рублей. Это максимальный показатель с начала пандемии. В-третьих, резкое обострение геополитической напряженности на границе России и Украины сказалось на ухудшении рыночного сентимента по отношению к российским активам, рынкам и, следовательно, валюте. В результате, курс USDRUB в настоящий момент достиг своего пика с ноября прошлого года на уровне 77,2 рубля за доллар США.



В свою очередь, курс тенге к доллару США и другим резервным валютам, на наш взгляд, в моменте находится под бОльшим влиянием негативных региональных факторов в виде ослабления рубля. При этом, часть данного рыночного давления на курс тенге может нивелироваться более позитивными глобальными трендами, выраженных в снижении индекса доллара и сокращении волатильности на рынке нефти. Так, во вторник, 6 апреля, биржевые торги парой USDKZT закрылись на отметке 429,3 тенге за доллар США.