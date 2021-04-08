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Экономика
МВФ поддержал идею о введении временного "налога для богатых"…
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danilov 08 Апреля 2021 в 13:17:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 08.04.2021 в 14:00:01   # 775806
Станок сломался?
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  Konstant 08.04.2021 в 14:00:31   # 775807
А теперь мвф будет дать на все страны дабы они подняли
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  ГОРЫНЫЧ 08.04.2021 в 15:50:59   # 775815
Ничего нет более постоянного, чем временное.
Козьма Прутков
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  Ratkhan 08.04.2021 в 17:46:34   # 775825
временное.... смешно
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  старик 08.04.2021 в 19:06:07   # 775835
Богатые сейчас скинутся и ликвидируют МВФ.
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  Zoggyla 08.04.2021 в 19:07:35   # 775838
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  Ал 08.04.2021 в 20:09:03   # 775846
Quote:
В НБУ рассказали, чем чреват отказ от сотрудничества с МВФ https://finance.liga.net/bank/novosti/v-nbu-rasskazali-chem-chrevat-otkaz-ot-sotrudnichestva-s-mvf
23.03.2021
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Oleksandr Rozhnov
>придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты: инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса
и соответственно уменьшится коррупция))))
Отметка "Нравится" · 2 · 2 нед.
Quote:
Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraintsy-izbavlyayutsya-ot-dollarov-prodali-nalichnoy-valyuty-v-marte-na-rekordnuyu-summu
06.04.2021, 14:03
Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму - Фото
Население продало $1,71 млрд наличной валюты в марте, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.
Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.
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Vitaliy Krupin
Не позбавляються, і міняють для покриття витрат проживання. Нічого позитивного в тому немає.
Отметка "Нравится" · 7 · 2 дн.

Андрій Гаврюк
Это значит, что у людей кончились оперативные запасы, полезли в стратегические. На самом деле это плохо. +начался строительный сезон, что копили ранее теперь тратится.
Отметка "Нравится" · 7 · 2 дн.

Quote:
Минус $1,5 млрд. Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/mejdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokraschayutsya-chetvertyy-mesyats-podryad
07.04.2021, 13:24
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Похоже на результат предыдущей "помощи"...
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