МВФ поддержал идею о введении временного "налога для богатых"…

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danilov 08 Апреля 2021 в 13:17:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Козьма Прутков
Цитата: старик от 08.04.2021 13:06:07Здравая мысль! Может сообразят?
Богатые сейчас скинутся и ликвидируют МВФ.
Богатые сейчас скинутся и ликвидируют МВФ.
В НБУ рассказали, чем чреват отказ от сотрудничества с МВФ https://finance.liga.net/bank/novosti/v-nbu-rasskazali-chem-chrevat-otkaz-ot-sotrudnichestva-s-mvfQuote:
23.03.2021
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Oleksandr Rozhnov
>придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты: инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса
и соответственно уменьшится коррупция))))
Отметка "Нравится" · 2 · 2 нед.
23.03.2021
...
Oleksandr Rozhnov
>придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты: инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса
и соответственно уменьшится коррупция))))
Отметка "Нравится" · 2 · 2 нед.
Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraintsy-izbavlyayutsya-ot-dollarov-prodali-nalichnoy-valyuty-v-marte-na-rekordnuyu-summu
06.04.2021, 14:03
Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму - Фото
Население продало $1,71 млрд наличной валюты в марте, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.
Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.
...
Vitaliy Krupin
Не позбавляються, і міняють для покриття витрат проживання. Нічого позитивного в тому немає.
Отметка "Нравится" · 7 · 2 дн.
Андрій Гаврюк
Это значит, что у людей кончились оперативные запасы, полезли в стратегические. На самом деле это плохо. +начался строительный сезон, что копили ранее теперь тратится.
Отметка "Нравится" · 7 · 2 дн.
06.04.2021, 14:03
Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму - Фото
Население продало $1,71 млрд наличной валюты в марте, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.
Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.
...
Vitaliy Krupin
Не позбавляються, і міняють для покриття витрат проживання. Нічого позитивного в тому немає.
Отметка "Нравится" · 7 · 2 дн.
Андрій Гаврюк
Это значит, что у людей кончились оперативные запасы, полезли в стратегические. На самом деле это плохо. +начался строительный сезон, что копили ранее теперь тратится.
Отметка "Нравится" · 7 · 2 дн.
Quote:
Минус $1,5 млрд. Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/mejdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokraschayutsya-chetvertyy-mesyats-podryadПохоже на результат предыдущей "помощи"...
07.04.2021, 13:24
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07.04.2021, 13:24
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