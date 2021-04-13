Правительство одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

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GoodZone 13 Апреля 2021 в 12:54:11
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 года», – цитирует документ РИА «Новости».
Соответствующий документ будет внесен в Госдуму, правительство постановило назначить статс-секретаря – замминистра финансов РФ Алексея Сазанова официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта.
Напомним, в декабре прошлого года Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. В ведомстве уточняли, что российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.