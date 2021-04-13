ТЕХНОНИКОЛЬ построит завод каменной ваты в Казахстане

Мощность завода будет достигать 1,4 куб.метров теплоизоляции в год.Завалят своей продукцией всю страну!
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Гость 13 Апреля 2021 в 17:30:30
Согласно меморандуму, компания ТЕХНОНИКОЛЬ получит 32 га земли в индустриальной зоне «Кайрат» Талгарского района Алматинской области. Компания планирует вложить в проект постройки завода по выпуску теплоизоляции из каменной ваты более 531 млн рублей только в 2021 году. Мощность завода будет достигать 1,4 куб.метров теплоизоляции в год.
Сдача завода в эксплуатацию планируется на 2023 год. Предприятие обеспечит для региона около 200 рабочих мест.
Источник: arendator.ru
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Цитата: старик от 13.04.2021 12:42:09Журналисты натуры гуманитарные, какая им хрен разница до единиц измпрения объемов, мощности и прочей технической лабуды.
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Мощность завода будет достигать 1,4 куб.метров теплоизоляции в год.Завалят своей продукцией всю страну!