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Экономика
ТЕХНОНИКОЛЬ построит завод каменной ваты в Казахстане
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Гость 13 Апреля 2021 в 17:30:30
Торговое представительство Республики Казахстан в России и компания ТЕХНОНИКОЛЬ, международный производитель строительных материалов и систем, а также акимат Алматинской области подписали трёхсторонний меморандум о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода каменной ваты. Соглашение заключено в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития республики Казахстан на 2020-2025 годы.

Согласно меморандуму, компания ТЕХНОНИКОЛЬ получит 32 га земли в индустриальной зоне «Кайрат» Талгарского района Алматинской области. Компания планирует вложить в проект постройки завода по выпуску теплоизоляции из каменной ваты более 531 млн рублей только в 2021 году. Мощность завода будет достигать 1,4 куб.метров теплоизоляции в год.

Сдача завода в эксплуатацию планируется на 2023 год. Предприятие обеспечит для региона около 200 рабочих мест.

Источник: arendator.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.04.2021 в 18:42:09   # 776061
Quote:
Мощность завода будет достигать 1,4 куб.метров теплоизоляции в год.
Завалят своей продукцией всю страну!
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  Konstant 13.04.2021 в 19:20:59   # 776062
Км наверное. Пусть так
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  Zoggyla 13.04.2021 в 20:22:47   # 776063
Цитата: старик от 13.04.2021 12:42:09
Quote:
Мощность завода будет достигать 1,4 куб.метров теплоизоляции в год.
Завалят своей продукцией всю страну!
Журналисты натуры гуманитарные, какая им хрен разница до единиц измпрения объемов, мощности и прочей технической лабуды.
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