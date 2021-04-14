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Экономика
Новые рекорды, расходы бюджета США превысили доходы в 3.5 раза
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danilov 14 Апреля 2021 в 10:44:13
Бюджет США стал просто придатком к пирамиде ГКО - без пирамидальных займов свести его невозможно в принципе. Если в прошлом году гигантский дефицит сопровождался риторикой об ужасной эпидемии, в этом администрация Байдена заявляет, что он необходим для "восстановления".

Вышел свежий отчет МинФина США за март, где мы видим:
- доходы бюджета составили $268 млрд (+13% по сравнению с мартом 2020)
- расходы бюджета составили $927 млрд, превысив доходы в 3.5 раза
Если смотреть не только на март, а на весь финансовый год, то доходы составили $1.7 трлн, а расходы $3.4 трлн - разрыв все равно кратный.
На картинке это выглядит так, доходы слева, расходы справа:


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Кстати, если в прошлом финансовом году (уже проблемном с точки зрения дефицита бюджета), дефицит за первые 6 месяцев составил $0.74 трлн.  В этом он уже набрал $1.7, рост более чем двукратный.

https://www.fiscal.treasury.gov/files/reports-statements/mts/mts0321.pdf

https://www.zerohedge.com/markets/march-deficit-blowout-us-spends-35x-more-it-brings-ytd-deficit-biggest-ever



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.04.2021 в 11:20:32   # 776103
Эх,как мечтал покойный Мавроди обрушить мировую финсистему, эту пирамиду фантиков и лжи.
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