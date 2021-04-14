 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Суд конфисковал перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Апреля 2021 в 11:02:53
КАИР, 12 апр – РИА Новости. Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций, сообщила газета Shorouk.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться , пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.

Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.
Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.

https://ria.ru/20210413/sudno-1728031362.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.04.2021 в 11:14:22   # 776101
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.
поощрить | покарать
  Рамзес 14.04.2021 в 11:33:35   # 776104
Цитата: Zoggyla от 14.04.2021 05:14:22
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.

Не проканает,там хотели сэкономить на навигации.От сюда и проблемы.Как говорится - кроилово ведет к попадалову.
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 14.04.2021 в 11:46:42   # 776108
Цитата: Рамзес от 14.04.2021 05:33:35
Цитата: Zoggyla от 14.04.2021 05:14:22
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.

Не проканает,там хотели сэкономить на навигации.От сюда и проблемы.Как говорится - кроилово ведет к попадалову.
Но ведь существует практика, когда подают встречный иск и дело затягивается на десятилетия А там - и максимка и ишак , по разному
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь