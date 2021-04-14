Суд конфисковал перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given

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danilov 14 Апреля 2021 в 11:02:53
"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться , пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.
Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.
Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.
https://ria.ru/20210413/sudno-1728031362.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 14.04.2021 05:14:22
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.
Не проканает,там хотели сэкономить на навигации.От сюда и проблемы.Как говорится - кроилово ведет к попадалову.
Цитата: Рамзес от 14.04.2021 05:33:35Но ведь существует практика, когда подают встречный иск и дело затягивается на десятилетия А там - и максимка и ишак , по разному
Не проканает,там хотели сэкономить на навигации.От сюда и проблемы.Как говорится - кроилово ведет к попадалову.
Цитата: Zoggyla от 14.04.2021 05:14:22
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.
Встречный иск владельцам канала за запущенный фарватер.
Не проканает,там хотели сэкономить на навигации.От сюда и проблемы.Как говорится - кроилово ведет к попадалову.