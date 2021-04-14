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Экономика
МВФ ожидает самое быстрое за последние 50 лет восстановление мировой экономики
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danilov 14 Апреля 2021 в 11:24:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 14.04.2021 в 11:54:51   # 776111
все это легко объяснить. Экономика объявила карантин из за ковид экономика само само в минус ушла но США за 5 месяцев выдали денег столько что выдавали ранее за 12 лет. Снп500 биет все исторические рекорды все акций на в два три раза поднялись Mgm на 384% tesla почти в 10 раз. Даже Дмитрий Казанцев говорил что в месяц по 10% зарабатывал. В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА для нас будет судьбоносным. Или экономика востоновиться или 2008 и 2014 дня нас будет детским лепетом
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  GoodZone 14.04.2021 в 11:58:31   # 776112
Не по теме, но не смог удержаться... По возможности мониторю разные ресурсы, чтобы быть в курсе, ну и разные противоположные точки зрения позволяют более критично относиться к новостям. Сегодня обратил внимание на интересный момент - все российские источники пишут о разговоре Путина и Байдена, и не встретил ни одного украинского источника на эту тему, единственно BBC на украинском новость разместила... (с десяток сайтов проверил) интересны причины. Выводы делайте сами...
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