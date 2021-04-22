Фермерам возместят 50% затрат на строительство домов для работников

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Гость 22 Апреля 2021 в 12:38:11
По данным Министерства национальной экономики, на сегодня в селах проживает 7,7 млн человек или 41% от общей численности населения страны. В структуре занятости в селах наибольшую долю занимает сельское хозяйство - 28,2%.
Вопрос кадров в сельском хозяйстве остается одним из самых острых. Одно из направлений его решения – обеспечение сельчан жильем. Государство берет на себя подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение услугами водоснабжения, ремонт автодорог. А к строительству домов будут привлекать, в том числе, компании, чей бизнес располагается в сельской местности.
«В текущем году планируется внедрить новый механизм строительства жилья на селе, который предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах, что позволит привлечь молодых кадров в сельскую местность. Эту инициативу неоднократно поднимал агробизнес и правительство поддержало ее», - сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.
В свою очередь глава Мининдустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов уточнил, что субсидированию будут подлежать затраты работодателей после ввода в эксплуатацию дома общей площадью не более 100 квадратных метров, со стоимостью 1 квадратного метра не более 100 тыс. тенге. Жилье предоставляется при наличии трудового договора, заключенного между работодателем и работником на 5-летний срок.
Всего, по оперативным данным МИИР, в регионах планируется начать строительство 2 855 домов и квартир.
https://eldala.kz/novosti/kazahstan/4874-fermeram-vozmestyat-50-zatrat-na-stroitelstvo-domov-dlya-rabotnikov
Комментарии, по рейтингу, по дате
предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах,
жилье будет принадлежать работнику или работодателю, скорее всего первому
Цитата: Dimmon от 22.04.2021 09:12:23Не будет оно работнику принадлежать. Вот если государство его само построит и сдаст работнику в долгосрочную аренду с последующим выкупом, вот после этого - да. А так получается - собственность фермера при участии гос-ва. Или наоборот)
Quote:
жилье будет принадлежать работнику или работодателю, скорее всего первому
Quote:
предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах,
жилье будет принадлежать работнику или работодателю, скорее всего первому
Хорошая идея , если воровать не будут, будет толк.