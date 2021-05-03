Токаева просят выделить Т40 млрд из Нацфонда на производство шин в Карагандинской области

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danilov 03 Мая 2021 в 17:51:54
«67) целевые трансферты на развитие бюджету Карагандинской области для увеличения уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» с целью реализации проекта по производству автомобильных шин – Т20 000 000 тыс.; 68) кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Фонд развития промышленности» для лизингового финансирования проекта «Организация производства шин в городе Сарани Карагандинской области» – Т20 000 000 тыс.», - говорится в проекте указа президента Токаева «О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429 «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год»
Правительство уже подписало постановление о внесении проекта указа на рассмотрение главе государства. Как сообщал ранее КазТАГ, в соответствии с проектом, целевой трансферт из Нацфонда на 2021 год хотят увеличить почти вдвое – до Т1,85 трлн
Напомним, строительство шинного завода в Сарани стартовало в начале апреля. Проект реализует ТОО «KamaTyresKZ» – это совместное предприятие АО «Группа компаний «Аллюр» и ПАО «Татнефть» (Татарстан). В правительстве по итогам церемонии начала строительства, на которой участвовал премьер-министр Аскар Мамин, тогда заявляли, что в проект планируется инвестировать Т125 млрд.
https://kaztag.kz/ru/news/tokaeva-prosyat-vydelit-t40-mlrd-iz-natsfonda-na-proizvodstvo-shin-v-karagandinskoy-oblasti
Комментарии, по рейтингу, по дате
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Цитата: kubik от 03.05.2021 12:59:02назови хоть одно созданное таким образом предприятие
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Цитата: Walter от 03.05.2021 13:06:31Навскидку, Трактебель...
Цитата: kubik от 03.05.2021 12:59:02назови хоть одно созданное таким образом предприятие
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Цитата: Walter от 03.05.2021 13:06:31
Цитата: kubik от 03.05.2021 12:59:02назови хоть одно созданное таким образом предприятие
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Во-первых мы с Вами на брудершафт не выпивали.
А во-вторых
Из близкого Петроказахстан (там канадцев прокинули), в геологии все предприятия основанные на развале компании Казахстан каспий шельф (образовано 3 компании). Ситуация со Стати ровно из этой же оперы.
Цитата: старик от 03.05.2021 14:49:16назовите четко контракт и компанит
Я не в теме и поэтому не могу привести примеров "кидалова" инвесторов, но что их (инвесторов) кидают, не сомневаюсь, хотя и может и не всех. Пример большой давности. Подробностей не помню, но суть в том, что инофирма заключила контракт на покупку какого то редкоземельного элемента. Про сумму скажу позже. В то время в Германии на ответхранении находилось несколько килограммов этого элемента, и за хранение КЗ должен был немалые деньги. Инофирма обязалась оплатить долг Германии и купить и те килограммы. Так вот к руководителю этой фирмы явился некий гражданин КЗ (фамилию так и не назвали в газетах) и потребовал "встроить " его в контракт. Иностранец, не привыкший к таким схемам отказал. Гражданин ему заявил, что мол не будет его в контракте, не будет и самого контракта. Иностранец спросил у него(гражданина): "А Вы знаете КАКУЮ неустойку за разрыв контракта заплатит Ваша страна"? Тот ответил:"Знаю". Так или иначе но контракт был разорван. Иностранец тогда сказал журналюгам, что на деньги от контракта все население КЗ, включая древних стариков и младенцев , могло бы год провести на условных Мальдивах, ни в чем себе не отказывая, а на деньги , выплаченные в виде неустойки, что то там еще, точно не помню. Вот такой у нас бизнес был. Может что то изменилось с тех пор? Я не знаю, не в теме.
Я не в теме и поэтому не могу привести примеров "кидалова" инвесторов, но что их (инвесторов) кидают, не сомневаюсь, хотя и может и не всех. Пример большой давности. Подробностей не помню, но суть в том, что инофирма заключила контракт на покупку какого то редкоземельного элемента. Про сумму скажу позже. В то время в Германии на ответхранении находилось несколько килограммов этого элемента, и за хранение КЗ должен был немалые деньги. Инофирма обязалась оплатить долг Германии и купить и те килограммы. Так вот к руководителю этой фирмы явился некий гражданин КЗ (фамилию так и не назвали в газетах) и потребовал "встроить " его в контракт. Иностранец, не привыкший к таким схемам отказал. Гражданин ему заявил, что мол не будет его в контракте, не будет и самого контракта. Иностранец спросил у него(гражданина): "А Вы знаете КАКУЮ неустойку за разрыв контракта заплатит Ваша страна"? Тот ответил:"Знаю". Так или иначе но контракт был разорван. Иностранец тогда сказал журналюгам, что на деньги от контракта все население КЗ, включая древних стариков и младенцев , могло бы год провести на условных Мальдивах, ни в чем себе не отказывая, а на деньги , выплаченные в виде неустойки, что то там еще, точно не помню. Вот такой у нас бизнес был. Может что то изменилось с тех пор? Я не знаю, не в теме.
Цитата: Ал от 03.05.2021 13:15:51по секрету скажу. Небыло там инвестициций. Член из одной рукив другую переложили
Цитата: Walter от 03.05.2021 13:06:31Навскидку, Трактебель...
Цитата: kubik от 03.05.2021 12:59:02назови хоть одно созданное таким образом предприятие
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.
Вот такой у нас "частный бизнес" : устраивают совместное предприятие , инвестор вкладывает деньги , с нашей стороны деньги из гос бюджета, потом контору банкротят , инвестора нафин выкидывают , контора приватизируется (выкупается у бака ) по цене металлолома. Рабочая схема.
Изрядное количество компаний по такой схеме основано.
Поэтому и инвесторы толковые в РК не идут.