Токаева просят выделить Т40 млрд из Нацфонда на производство шин в Карагандинской области

Я не в теме и поэтому не могу привести примеров "кидалова" инвесторов, но что их (инвесторов) кидают, не сомневаюсь, хотя и может и не всех. Пример большой давности. Подробностей не помню, но суть в том, что инофирма заключила контракт на покупку какого то редкоземельного элемента. Про сумму скажу позже. В то время в Германии на ответхранении находилось несколько килограммов этого элемента, и за хранение КЗ должен был немалые деньги. Инофирма обязалась оплатить долг Германии и купить и те килограммы. Так вот к руководителю этой фирмы явился некий гражданин КЗ (фамилию так и не назвали в газетах) и потребовал "встроить " его в контракт. Иностранец, не привыкший к таким схемам отказал. Гражданин ему заявил, что мол не будет его в контракте, не будет и самого контракта. Иностранец спросил у него(гражданина): "А Вы знаете КАКУЮ неустойку за разрыв контракта заплатит Ваша страна"? Тот ответил:"Знаю". Так или иначе но контракт был разорван. Иностранец тогда сказал журналюгам, что на деньги от контракта все население КЗ, включая древних стариков и младенцев , могло бы год провести на условных Мальдивах, ни в чем себе не отказывая, а на деньги , выплаченные в виде неустойки, что то там еще, точно не помню. Вот такой у нас бизнес был. Может что то изменилось с тех пор? Я не знаю, не в теме.