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Число крупнейших китайских компаний впервые превысило число крупнейших компаний США
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danilov 04 Мая 2021 в 08:24:24
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( 23.75Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Zoggyla
04.05.2021 в 08:51:36
# 777314
Этих 1.5 млрд, тех - под 330 млн... И как бы ничего особенного.
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