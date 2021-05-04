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Экономика
Число крупнейших китайских компаний впервые превысило число крупнейших компаний США
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danilov 04 Мая 2021 в 08:24:24

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 04.05.2021 в 08:51:36   # 777314
Этих 1.5 млрд, тех - под 330 млн... И как бы ничего особенного.
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