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Экономика
Суммарный объем 300 крупнейших криптовалют в мире превысил объем обращения доллара в США
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danilov 15 Мая 2021 в 15:15:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.05.2021 в 15:27:46   # 777885
В мире 197 стран...300 какой-то виртуальной шняги...Че, блть, откровение близко и неизбежно?
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  Рамзес 15.05.2021 в 15:46:58   # 777889
Да им глубоко пох,шлепают бумажки а весь мир на задних лапках ходит.За..и уже,цены растут работы нет - доллар поднялся же,у нас тенге ....Пи..ы короче.
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  Konstant 15.05.2021 в 22:18:21   # 777895
Вот это бабахнет...если
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