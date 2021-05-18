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Экономика
С июня 18 участков автодорог перейдут на платную систему в Казахстане
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lado 18 Мая 2021 в 00:43:42
"В рамках госпрограммы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы предусмотрено внедрение платности на 11 тыс. километрах дорог республиканского значения. С июня в промышленную эксплуатацию вводятся 18 платных участков общей протяженностью 5,8 тыс. км. Это участки: Шымкент-гр.Узбекистана, Уральск-гр.РФ (Саратов), Уральск-гр.РФ (Самара), гр.РФ (Оренбург)-Актобе, Щучинск-Петропавловск, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Капшагай-Талдыкорган, Карабутак-Кызылорда, Актобе-Уральск, Атырау- Бейнеу- гр.Узбекистана, Актау-Бейнеу, Костанай-гр.РФ (Троицк), Нур-Султан-Костанай, Павлодар-гр.РФ (Омск), Нур-Султан-Павлодар, Павлодар-Семей-Калбатау", – говорится в сообщении.

Также в компании рассказали, водители каких транспортных средств будут оплачивать за проезд.

" Это зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І-технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства, если дорога ІІ или ІІІ категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили. Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается", – отметили в компании.

Подчеркивается, что, следуя планам реализации программы, Обществом совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы. Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.

"Чтобы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено множество вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, также предусматривается наклейка специальных меток (RFID-метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд. Новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров, снизят уровень аварийности и будут способствовать активному развитию дорожной инфраструктуры, придорожного сервиса и круглосуточного сервиса на участках", – добавили в компании.

Стоит отметить, что платность вводится на участках после завершения работ по реконструкции. Основываясь на показателях по уровню ДТП до и после проведения реконструкции на автодорогах, предполагается значительно снизить количество ДТП.

"Так, на трассе Актобе-Уральск-граница с Россией количество ДТП после реконструкции сократилось на 25%, на дороге Нур-Султан-Павлодар общее количество аварий снизилось на 46%, на участке Кызылорда-Шымкент-Тараз – на 43%, на трассе Павлодар-Семей-Калбатау – на 62%. Новые платные дороги сконструированы с приоритетом на безопасность для всех участников движения. Поэтому с их вводом планируется максимально сократить аварийность на автодорогах республиканского значения", – заключили в АО "НК "КазАвтоЖол".

Kazpravda.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.05.2021 в 21:43:28   # 778014
Приобщились к цивилизации! Открытым остается вопрос знаков, ограничивающих скорость и ментов, несущих нелегкую службу за этими знаками, а также свободно гуляющего по дорогам НОЧЬЮ скота.
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  shlenchak 18.05.2021 в 23:13:22   # 778020
У меня интересный вопрос если государство строит дороги на наши налоги, то почему это мы им должны платить, а не они нам за пользование нашими деньжатами?
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  Васяй 18.05.2021 в 23:22:45   # 778023
Потомушто
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