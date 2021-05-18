С июня 18 участков автодорог перейдут на платную систему в Казахстане

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lado 18 Мая 2021 в 00:43:42
Также в компании рассказали, водители каких транспортных средств будут оплачивать за проезд.
" Это зависит от технической категории автодороги. К примеру, если автодорога І-технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства, если дорога ІІ или ІІІ категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили. Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается", – отметили в компании.
Подчеркивается, что, следуя планам реализации программы, Обществом совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы. Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.
"Чтобы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено множество вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, также предусматривается наклейка специальных меток (RFID-метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд. Новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров, снизят уровень аварийности и будут способствовать активному развитию дорожной инфраструктуры, придорожного сервиса и круглосуточного сервиса на участках", – добавили в компании.
Стоит отметить, что платность вводится на участках после завершения работ по реконструкции. Основываясь на показателях по уровню ДТП до и после проведения реконструкции на автодорогах, предполагается значительно снизить количество ДТП.
"Так, на трассе Актобе-Уральск-граница с Россией количество ДТП после реконструкции сократилось на 25%, на дороге Нур-Султан-Павлодар общее количество аварий снизилось на 46%, на участке Кызылорда-Шымкент-Тараз – на 43%, на трассе Павлодар-Семей-Калбатау – на 62%. Новые платные дороги сконструированы с приоритетом на безопасность для всех участников движения. Поэтому с их вводом планируется максимально сократить аварийность на автодорогах республиканского значения", – заключили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Kazpravda.kz
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