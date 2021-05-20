Зачем KEGOC дивиденды?

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GoodZone 20 Мая 2021 в 12:27:43
Недавно назначенный председателем правления АО “Самрук-Казына” Алмасадам САТКАЛИЕВ обратился в администрацию президента по такому проблемному (именно так указано в обращении) вопросу, как выплата дивидендов акционерам АО “KEGOC”. Сама же проблема состоит в том, что еще в рамках программы “Народное IPO” 2011 года рождения дивиденды акционерам этой системообразующей компании национальной энергосистемы аккуратно выплачивались, но в конце 2019-го приказом Министерства национальной экономики были отредактированы правила формирования тарифов, и теперь в них значится запрет на включение расходов на выплату дивидендов в прибыль субъекта естественной монополии.
Вопрос, как видим, действительно проблемный, причем национального уровня. Получается, что руководство главного государственного холдинга, фактически второго правительства Казахстана, не может найти взаимопонимания с отвечающим за тарифы правительственным экономическим ведомством и потому вынуждено обращаться к главе государства. К слову, пока речь идет только о высоковольтной сетевой компании - первенце “народной приватизации” (10 процентов акций KEGOC в 2014 году перешли в собственность ЕНПФ и некоторого количества физических лиц), но Министерство нацэкономики своим приказом фактически ставит крест уже и на нынешних приватизационных планах правительства. Планы же эти более чем грандиозны: в одной только энергетике, напомним, на продажу выставляются Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС, обе Экибастузские ГРЭС, комплекс Алматинских ТЭЦ и ГЭС, включая Капшагайскую. После этого ничего сколько-нибудь привлекательного и еще непроданного в энергосистеме нашей страны не останется.
А вот и суть вопроса: как понимать запрет на выплату дивидендов? Ведь если официальной возможности извлечения из энергетического оборота какой-то доли акционерной прибыли в тарифах не будет, то для граждан, собиравшихся прикупить себе немного национальной энергетики, смысл такого вложения собственных средств исчезает. Для крупного же приобретателя возможность отбить свои вложения и использовать покупку в качестве постоянного источника дохода тоже становится связанной с некими, скажем так, неформальными способами вывода денег.
Мало того, коль скоро приказ Миннацэкономики касается не только электроэнергетики, но и вообще всех естественных монополий, под запрет дивидендов попадает еще много чего из правительственного приватизационного списка.
Мы, конечно, можем высказать свои соображения, кто в нашей стране мог бы решиться на такую покупку и кого такие условия совершенно бы не смутили, но зачем все-таки министерским приказом провоцировать левые схемы? Ведь антикоррупционной службе и без того работы хватает!
Одним словом, это очень интересный вопрос, на чью же сторону в споре “Самрук-Казыны” и правительства встанут в администрации президента. А на чьей стороне мы, спросите вы. Однозначно на стороне… Министерства национальной экономики.
В самом деле, о чем, по большому счету, идет речь в нынешних гигантских приватизационных планах правительства? Речь идет о передаче в частные руки внутренней экономической (энергетика, транспорт, ГСМ) и социальной (образование, здравоохранение) инфраструктуры. Напомним, что внешняя (стержневая для нашей вывозной экономической модели) инфраструктура - экспорт сырья и импорт готовых товаров, система иностранного инвестирования и кредитования - уже давно приватизирована, в основном иностранцами. Вот очередь дошла и до внутренней. А она поддерживает жизнедеятельность населения и не ориентированного на экспорт бизнеса, имеет свою выручку в тенге, причем в объемах, обеспечиваемых внутренней платежеспособностью. Очень, как мы знаем, невеликой и сокращающейся. Соответственно, если у кого-то есть деньги на участие в новом “народном IPO”, дивиденды на их акции будут формироваться за счет платежей массовых потребителей и за счет общего повышения тарифов - иного источника не дано.
То есть для тех из 18 миллионов казахстанцев, кто пользуется электричеством, заправляет автомобили, учится и лечится, доступность услуг сократится, а цены на них вырастут. Дивиденды же из этого извлекут сколько-то десятков крупных акционеров и сколько-то десятков тысяч мелких. Какая-то не народная, а антинародная получается приватизация...
Возьмем тот же KEGOC - золотую серединку национальной энергетики. По сетям этой компании проходит, за малым исключением, вся вырабатываемая электроэнергия. Три тенге и еще примерно пятнадцать тиын за каждый киловатт. в наших платежках - такова доля этой компании в конечном тарифе. Вот где-то в ней и сидят дивиденды частных акционеров. Нас, с кого берут деньги на эти дивиденды, 18 с лишним миллионов потребителей электроэнергии плюс сотни и сотни тысяч юридических лиц. А сколько акционеров?
В обращении руководителя “Самрук-Энерго” в АП сказано: на первоначальном этапе программы “Народное IPO” при размещении акций АО “КазТрансОйл” и АО “KEGOC” на рынке ценных бумаг акционерами стали свыше 76 тысяч граждан. Вроде бы и немало, но как-то это несоизмеримо с численностью потребителей услуг этих двух национальных компаний.
Кстати, а почему указаны именно эти два АО? Потому что только их 10-процентные пакеты и удалось реализовать. Хотя планировалось разместить на бирже акции десяти крупнейших госкомпаний. Число же граждан - приобретателей акций в той самой программе - было обозначено так: “не меньше 160 тысяч”. Тоже, заметим, совсем не тянуло на “народное IPO”. Или вот вам такие сведения: на начало этого года общее количество брокерских счетов физических лиц в центральном депозитарии составило чуть больше 130 тысяч, из них активными являлись менее... 5 тысяч. Сравните с тем, что ныне едва ли не каждая семья в Казахстане обременена кредитами. Причем, поговаривают, неисправных плательщиков уже более двух миллионов. Вот это воистину народные масштабы!
Если говорить в целом, то та “народная” программа, прямо скажем, провалена фундаментально и с треском. А потому возврат к ней требует, как минимум, осознания причин провала и адекватных выводов. Но нет, обновленное руководство Фонда национального благосостояния “Самрук-Казына” выносит на уровень президента один вопрос: сохранить выплату дивидендов скольким-то тысячам акционеров. Иначе, как сказано в обращении, запрет на выплату дивидендов приведет к обесценению (!) достигнутых результатов программы “Народное IPO” и подвергнет риску последующий вывод акций других компаний на рынок ценных бумаг.
Конечно, очень интересно, что имеет в виду уважаемый Алмасадам Майданович под словосочетанием “достигнутые результаты”. Стоит ли маскировать им продолжение выплат дивидендов ничтожной по сравнению с массой потребителей группе акционеров?
Вообще, главе “Самрук-Казыны”, пришедшему на пост из “Самрук-Энерго”, выставленного сейчас на распродажу, как-то неудобно разъяснять, что приватизация естественной монополии - это фактически приватизация тарифа. И странновато, мягко говоря, выглядит такая политика в исполнении ответственных государственных лиц.
Вот почему нам так важно будет проследить, чью сторону займет администрация президента.
Пётр СВОИК
https://time.kz/articles/moment/2021/05/19/zachem-kegoc-dividendy
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 20.05.2021 07:37:41Да кому нужен наш Собес?
Это Америка давит что надо продать все соц структуры типа так лучше будет
Это Америка давит что надо продать все соц структуры типа так лучше будет
Приватизация - это преступление против народа
без революции приватизацию не отменить
Цитата: Dimmon от 20.05.2021 10:47:02Отменить приватизацию - лишиться бабушкиных, дедушкиных квартир и домов. Все должно быть по фэнь-шуй.
Quote:
без революции приватизацию не отменить
Quote:
Приватизация - это преступление против народа
без революции приватизацию не отменить
Цитата: Zoggyla от 20.05.2021 10:54:00
Цитата: Dimmon от 20.05.2021 10:47:02Отменить приватизацию - лишиться бабушкиных, дедушкиных квартир и домов. Все должно быть по фэнь-шуй.
Quote:
без революции приватизацию не отменить
Quote:
Приватизация - это преступление против народа
без революции приватизацию не отменить
Почему бы и нет?
Просто жилищного вопроса не будет