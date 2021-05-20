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Экономика
Зачем KEGOC дивиденды?
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GoodZone 20 Мая 2021 в 12:27:43
Без преувеличения судьбоносный вопрос решается сейчас в руководстве страны

Недавно назначенный председателем правления АО “Самрук-Казына” Алмасадам САТКАЛИЕВ обратился в администрацию президента по такому проблемному (именно так указано в обращении) вопросу, как выплата дивидендов акционерам АО “KEGOC”. Сама же проблема состоит в том, что еще в рамках программы “Народное IPO” 2011 года рождения дивиденды акционерам этой системообразующей компании национальной энергосистемы аккуратно выплачивались, но в конце 2019-го приказом Министерства национальной экономики были отредактированы правила формирования тарифов, и теперь в них значится запрет на включение расходов на выплату дивидендов в прибыль субъекта естественной монополии.

Вопрос, как видим, действительно проблемный, причем национального уровня. Получается, что руководство главного государственного холдинга, фактически второго правительства Казахстана, не может найти взаимопонимания с отвечающим за тарифы правительственным экономическим ведомством и потому вынуждено обращаться к главе государства. К слову, пока речь идет только о высоковольт­ной сетевой компании - первенце “народной приватизации” (10 процентов акций KEGOC в 2014 году перешли в собственность ЕНПФ и некоторого количества физических лиц), но Министерство нацэкономики своим приказом фактически ставит крест уже и на нынешних приватизационных планах правительства. Планы же эти более чем грандиозны: в одной только энергетике, напомним, на продажу выставляются Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС, обе Экибастузские ГРЭС, комплекс Алматинских ТЭЦ и ГЭС, включая Капшагайскую. После этого ничего сколько-нибудь привлекательного и еще непроданного в энергосистеме нашей страны не останется.

А вот и суть вопроса: как понимать запрет на выплату дивидендов? Ведь если официальной возможности извлечения из энергетического оборота какой-то доли акционерной прибыли в тарифах не будет, то для граждан, собиравшихся прикупить себе немного национальной энергетики, смысл такого вложения собственных средств исчезает. Для крупного же приобретателя возможность отбить свои вложения и использовать покупку в качестве постоянного источника дохода тоже становится связанной с некими, скажем так, неформальными способами вывода денег.

Мало того, коль скоро приказ Миннацэкономики касается не только электроэнергетики, но и вообще всех естественных монополий, под запрет дивидендов попадает еще много чего из правительственного приватизационного списка.

Мы, конечно, можем высказать свои соображения, кто в нашей стране мог бы решиться на такую покупку и кого такие условия совершенно бы не смутили, но зачем все-таки министерским приказом провоцировать левые схемы? Ведь антикоррупционной службе и без того работы хватает!

Одним словом, это очень интересный вопрос, на чью же сторону в споре “Самрук-Казыны” и правительства встанут в администрации президента. А на чьей стороне мы, спросите вы. Одно­значно на стороне… Министерства национальной экономики.

В самом деле, о чем, по большому счету, идет речь в нынешних гигантских приватизационных планах правительства? Речь идет о передаче в частные руки внутренней экономической (энергетика, транспорт, ГСМ) и социальной (образование, здравоохранение) инфраструктуры. Напомним, что внешняя (стерж­невая для нашей вывозной экономической модели) инфраструктура - экспорт сырья и импорт готовых товаров, система иностранного инвестирования и кредитования - уже давно приватизирована, в основном иностранцами. Вот очередь дошла и до внутренней. А она поддерживает жизнедеятельность населения и не ориентированного на экспорт бизнеса, имеет свою выручку в тенге, причем в объемах, обеспечиваемых внутренней платежеспособностью. Очень, как мы знаем, невеликой и сокращающейся. Соответственно, если у кого-то есть деньги на участие в новом “народном IPO”, дивиденды на их акции будут формироваться за счет платежей массовых потребителей и за счет общего повышения тарифов - иного источника не дано.

То есть для тех из 18 миллионов казахстанцев, кто пользуется электричеством, заправляет автомобили, учится и лечится, доступность услуг сократится, а цены на них вырастут. Дивиденды же из этого извлекут сколько-то десятков крупных акционеров и сколько-то десятков тысяч мелких. Какая-то не народная, а антинародная получается приватизация...

Возьмем тот же KEGOC - золотую серединку национальной энергетики. По сетям этой компании проходит, за малым исключением, вся вырабатываемая электроэнергия. Три тенге и еще примерно пятнадцать тиын за каждый киловатт. в наших платежках - такова доля этой компании в конечном тарифе. Вот где-то в ней и сидят дивиденды частных акционеров. Нас, с кого берут деньги на эти дивиденды, 18 с лишним миллионов потребителей электроэнергии плюс сотни и сотни тысяч юридических лиц. А сколько акционеров?

В обращении руководителя “Самрук-Энерго” в АП сказано: на первоначальном этапе программы “Народное IPO” при размещении акций АО “КазТрансОйл” и АО “KEGOC” на рынке ценных бумаг акционерами стали свыше 76 тысяч граждан. Вроде бы и немало, но как-то это несоизмеримо с численностью потребителей услуг этих двух национальных компаний.

Кстати, а почему указаны именно эти два АО? Потому что только их 10-процентные пакеты и удалось реализовать. Хотя планировалось разместить на бирже акции десяти крупнейших госкомпаний. Число же граждан - приобретателей акций в той самой программе - было обозначено так: “не меньше 160 тысяч”. Тоже, заметим, совсем не тянуло на “народное IPO”. Или вот вам такие сведения: на начало этого года общее количество брокерских счетов физических лиц в центральном депозитарии составило чуть больше 130 тысяч, из них активными являлись менее... 5 тысяч. Сравните с тем, что ныне едва ли не каждая семья в Казахстане обременена кредитами. Причем, поговаривают, неисправных плательщиков уже более двух миллионов. Вот это воистину народные масштабы!

Если говорить в целом, то та “народная” программа, прямо скажем, провалена фундаментально и с треском. А потому возврат к ней требует, как минимум, осознания причин провала и адекватных выводов. Но нет, обновленное руководство Фонда национального благосостояния “Самрук-Казына” выносит на уровень президента один вопрос: сохранить выплату дивидендов скольким-то тысячам акционеров. Иначе, как сказано в обращении, запрет на выплату дивидендов приведет к обесценению (!) достигнутых результатов программы “Народное IPO” и подвергнет риску последующий вывод акций других компаний на рынок ценных бумаг.

Конечно, очень интересно, что имеет в виду уважаемый Алмасадам Майданович под словосочетанием “достигнутые результаты”. Стоит ли маскировать им продолжение выплат дивидендов ничтожной по сравнению с массой потребителей группе акционеров?

Вообще, главе “Самрук-Казы­ны”, пришедшему на пост из “Самрук-Энерго”, выставленного сейчас на распродажу, как-то неудобно разъяснять, что приватизация естественной монополии - это фактически приватизация тарифа. И странновато, мягко говоря, выглядит такая политика в исполнении ответственных государственных лиц.

Вот почему нам так важно будет проследить, чью сторону займет администрация президента.

Пётр СВОИК

https://time.kz/articles/moment/2021/05/19/zachem-kegoc-dividendy
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 20.05.2021 в 13:21:24   # 778096
Сука измена родине, продают стратегические объекты уроды
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  Konstant 20.05.2021 в 13:37:41   # 778099
Это Америка давит что надо продать все соц структуры типа так лучше будет
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  Zoggyla 20.05.2021 в 14:17:59   # 778103
Цитата: Konstant от 20.05.2021 07:37:41
Это Америка давит что надо продать все соц структуры типа так лучше будет
Да кому нужен наш Собес?
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  Джимбо 20.05.2021 в 16:34:43   # 778117
Приватизация - это преступление против народа. На налогах не соберёшь столько доходов сколько может приносить монопольная компания. Надо быть идиотом что бы не понимать что ЛЮБАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ В УГОДУ УЗКОМУ КРУГУ ЛИЦ, а народ и государство пролетают как фанера. Кто из вас будь у вас прибыльный единственный магазин на всю деревню стал бы делиться этим бизнесом с селянами и думать что вот все вместе мы будем управлять им эффективнее. Бред же.
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  Dimmon 20.05.2021 в 16:47:02   # 778120
Quote:
Приватизация - это преступление против народа

без революции приватизацию не отменить
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  Zoggyla 20.05.2021 в 16:54:00   # 778123
Цитата: Dimmon от 20.05.2021 10:47:02
Quote:
Приватизация - это преступление против народа

без революции приватизацию не отменить
Отменить приватизацию - лишиться бабушкиных, дедушкиных квартир и домов. Все должно быть по фэнь-шуй.
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  СССР 20.05.2021 в 18:05:01   # 778129
Цитата: Zoggyla от 20.05.2021 10:54:00
Цитата: Dimmon от 20.05.2021 10:47:02
Quote:
Приватизация - это преступление против народа

без революции приватизацию не отменить
Отменить приватизацию - лишиться бабушкиных, дедушкиных квартир и домов. Все должно быть по фэнь-шуй.

Почему бы и нет?
Просто жилищного вопроса не будет
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