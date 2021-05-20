Уличная магия по-китайски

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danilov 20 Мая 2021 в 12:39:56
У уверовавших в вечный рост криптохомячков траур. Кто может шустро подобрать упавший стяг криптопузыря и приютить его у себя?
Не станут ли круги золотого миллиарда ещё пуще винить Китай в том, что он - Китай?
Комментарии, по рейтингу, по дате
умные идут против течения / "толпы"
Цитата: Джимбо от 20.05.2021 10:08:48
Биток уже снова 40000 у.е. так что расслабьтесь. Кто то купил по 30 тыс и сейчас продаёт по 40 имея 10 тыс меньше чем за сутки. Хотя может снова прокатиться в низ
Биток уже снова 40000 у.е. так что расслабьтесь. Кто то купил по 30 тыс и сейчас продаёт по 40 имея 10 тыс меньше чем за сутки. Хотя может снова прокатиться в низ
Йух ложили на Китай ?