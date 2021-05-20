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Экономика
Уличная магия по-китайски
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danilov 20 Мая 2021 в 12:39:56
Китай запретил обращение крипты внутри страны и результат совсем-совсем не заставил себя ждать.
У уверовавших в вечный рост криптохомячков траур. Кто может шустро подобрать упавший стяг криптопузыря и приютить его у себя?
Не станут ли круги золотого миллиарда ещё пуще винить Китай в том, что он - Китай?

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 20.05.2021 в 13:52:58   # 778100
Щас Маск скажет что экологичный биток будет принимать с пометкой откуда взялся
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  Джимбо 20.05.2021 в 16:08:48   # 778114
Биток уже снова 40000 у.е. так что расслабьтесь. Кто то купил по 30 тыс и сейчас продаёт по 40 имея 10 тыс меньше чем за сутки. Хотя может снова прокатиться в низ
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  Dimmon 20.05.2021 в 17:01:18   # 778124
Джимбо
умные идут против течения / "толпы"
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  Dragon 20.05.2021 в 17:32:20   # 778127
Цитата: Джимбо от 20.05.2021 10:08:48
Биток уже снова 40000 у.е. так что расслабьтесь. Кто то купил по 30 тыс и сейчас продаёт по 40 имея 10 тыс меньше чем за сутки. Хотя может снова прокатиться в низ


Йух ложили на Китай ?
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