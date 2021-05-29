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Бешеный рост цен: В Шымкенте резко подорожали стройматериалы
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DITRX
29 Мая 2021 в 21:04:52
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DITRX
30.05.2021 в 04:34:17
# 778797
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Zoggyla
30.05.2021 в 07:27:25
# 778803
Мы начинаем идти вразнос. Накроет нас это ценообразование по всем позициям. Это уже конкретно ощутимо. М-да, опять выживать.
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