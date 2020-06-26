Иран начал первую транспортировку нефти по своему стратегическому трубопроводу Goreh-Jask в обход Ормузского пролива

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danilov 31 Мая 2021 в 15:45:32
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26 июня 2020
Х. Рухани запустил строительство нефтепровода к терминалу Джаск на юге Ирана https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/571902-kh-rukhani-vvel-v-ekspluatatsiyu-nefteprovod-k-terminalu-dzhask-na-yuge-irana/
Джаск расположен в Оманском заливе, что позволит танкерам миновать Ормузский пролив в будущем
...
Преимущества экспортного нефтетерминала в районе порта Джаск:
примерно на 1 тыс. км сократит расстояние, которое нефтеналивным танкерам приходится преодолевать на пути к потребительским рынкам, что приведет к снижению транспортных расходов, а также снизит зависимость от Ормузского пролива и увеличит экспортный потенциал.
обезопасит иранские танкеры от угроз, которые могут подстерегать их в Ормузском проливе, где уже случались нападения на нефтеналивные танкеры.
Помимо прокладки МНП Горе-Джаск, проект предусматривает строительство 20 нефтехранилищ, 5 насосных станций и самого экспортного нефтетерминала в порту Джаск.
...
Х. Рухани запустил строительство нефтепровода к терминалу Джаск на юге Ирана https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/571902-kh-rukhani-vvel-v-ekspluatatsiyu-nefteprovod-k-terminalu-dzhask-na-yuge-irana/
Джаск расположен в Оманском заливе, что позволит танкерам миновать Ормузский пролив в будущем
...
Преимущества экспортного нефтетерминала в районе порта Джаск:
примерно на 1 тыс. км сократит расстояние, которое нефтеналивным танкерам приходится преодолевать на пути к потребительским рынкам, что приведет к снижению транспортных расходов, а также снизит зависимость от Ормузского пролива и увеличит экспортный потенциал.
обезопасит иранские танкеры от угроз, которые могут подстерегать их в Ормузском проливе, где уже случались нападения на нефтеналивные танкеры.
Помимо прокладки МНП Горе-Джаск, проект предусматривает строительство 20 нефтехранилищ, 5 насосных станций и самого экспортного нефтетерминала в порту Джаск.
...