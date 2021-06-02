После ухода Чубайса компания Роснано сразу начала давать прибыль России.

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Джимбо 02 Июня 2021 в 19:15:21
"Своему сменщику Сергею Куликову Чубайс оставил противоречивое наследство. С одной стороны, неплохую зарплату – неизвестно, сколько получал Чубайс в последнее время, но в его декларации за 2014 год красуется цифра в 207 млн рублей. С другой стороны, очень слабую отчетность: чистый убыток "Роснано" за 2020 год составил 52,9 млрд рублей", - указывает газета.
В пресс-релизе по поводу финансовых успехов новое руководство компании пояснило довольно общими фразами: "успешное закрытие ряда сделок", "рост поступлений от активов инвестиционного портфеля" и т. д. Но есть и более понятное объяснение: "влияние на суммарный финансовый результат за отчетный период оказало уменьшение управленческих расходов на 39%". Переводим с языка бухгалтерской отчетности на русский: мы уменьшили зарплату начальства на 39% и получили хорошую прибыль. Не только поэтому, конечно. Но снижение зарплат тоже повлияло, указывают авторы статьи.
Фото: элемент отчётности Роснано, газета МК
"Скорее всего, эта прибыль в основном была получена за счет удачных "выходов" в первом квартале: Роснано с выгодой продало акции подорожавших компаний, - рассказал в интервью газете Юрий Симачев, директор Центра исследований структурной политики Высшей школы экономики. - В последние несколько лет Роснано стала работать эффективнее, компания совершала более удачные сделки, чем в первые годы своей работы. И эти инвестиции стали давать результат".
Анатолий Чубайс 12 лет возглавлял инновационную госкорпорацию Роснано. В течение этих лет корпорация осваивала многомиллиардные бюджеты, показывая в итоге убытки. В целом, ни одна из целей "Стратегии инновационного развития" достигнута не была, а как показало расследование газеты МК, Сколково и Роснано стали настоящими чёрными дырами в бюджете страны. Поэтому в 2021 году правительство Мишустина решило реформировать всю инновационную систему. Одни институты развития разогнали, другие объединили. Роснано попал под управление инвестиционного банка ВЭБ, а глава Роснано был освобождён от занимаемой должности.
Источник: https://www.n-kurs.ru/news/ekonomika/posle-uhoda-chubaysa-kompaniya-rosnano-srazu-nachala-davat-pribyl-rossii
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