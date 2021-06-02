РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ НЕФТЬ?

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FinReview 02 Июня 2021 в 11:14:33
Тем не менее, эксперты нефтегазовой отрасли с осторожным оптимизмом относятся к перспективам восстановления нефтяного рынка и не исключают возможности повторения событий 2020 года, когда нефть марки Brent снизилась до рекордно низких цен. Поэтому аналитики FinReview.info изучили текущее состояние рынка и подготовили прогноз по его развитию.
К докризисному спросу на нефть миру удастся вернуться лишь к 2022–2023 годам
Мировое потребление нефти в апреле 2021 года составило 96,18 млн баррелей в сутки при показателе глобального производства в 94 млн баррелей в сутки. Такая ситуация, когда спрос превышает производство, ориентировочно продлится до конца года если соглашения, действующие в рамках ОПЕК+ будут исполняться в полной мере.
Сейчас нефтяной рынок в значительной степени восстановился. Потребление нефти в странах, определяющих мировой спрос на углеводороды, превысило показатель апреля 2020 года. Однако в сравнении с апрелем 2019 года рост наблюдается только в Китае. В остальных ведущих странах, таких как США, ЕС, Япония средний спад потребления составил от 5% до 10%.
По данным Международного энергетического агентства и Управления энергетической информации США среднегодовой спрос на нефть по итогам 2021 года вырастит примерно на 5,4–6 млн баррелей в сутки в сравнении с прошлым годом. То есть разница от докризисных показателей составит около 2–3 млн баррелей в сутки, а полное восстановление рынка будет достигнуто лишь к 2022–2023 годам.
Котировки эталонного сорта Brent закрепились выше 65 долл. США за баррель
Наблюдавшееся с начала года ралли цен на нефть, несколько замедлилось из-за роста доходности американских облигаций во второй половине марта. В результате котировки нефти марки Brent закрепились в районе 60–70 долл. США за баррель.
Поддержку ценам оказывало январское решение ОПЕК+, согласно которому добыча черного золота была понижена за счет дополнительных добровольных сокращений от Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки.
В результате дефицит предложения нефти на мировом рынке достиг 2 млн баррелей в сутки. На этом фоне страны ОПЕК+ перешли к плавному увеличению добычи: сначала на 350 тыс. баррелей в сутки в мае и июне, затем на 450 тыс. баррелей в сутки в течение июля.
Безусловно увеличивать добычу нефти сейчас достаточно рискованно из-за неопределенности ситуации с пандемией. Однако ОПЕК+ полагает, что во второй половине года процессы оживления мировой экономики ускорятся, что должно привести к росту спроса на энергоносители. Таким образом, увеличивая добычу сейчас, страны делают шаг на опережение.
Тем не менее рост цен выше 75 долл. США за баррель в ближайшие три года маловероятен
Прогноз цен на нефть в текущих условиях можно делать только как сценарный, поскольку в настоящий момент сталкиваются неопределенности сразу по всем необходимым для прогнозирования параметрам — это неопределенности спроса, предложения и финансовых рынков.
Сдерживает проведение прогноза и тот факт, что страны–участники ОПЕК+ не заинтересованы в поддержании слишком высоких цен, которые могут позволить восстановиться сланцевым компаниям в США. Текущий уровень полной себестоимости сланцевой добычи близок к 50 долл. США за баррель. ОПЕК+ балансирует рынок с учетом данного уровня, ограничивая прибыль сектора и не давая ему восстанавливаться слишком быстро.
Поэтому ориентировочно стоимость нефти в ближайшие три года сохранится в диапазоне 60–70 долл. США за баррель.
Теперь рассмотрим перспективы развития нефтяного рынка Казахстана.
При сохранении текущих цен на нефть поступления в Нацфонд вырастут более чем на 800 млрд тенге
За четыре месяца 2021 года объем добычи нефти в Казахстане составил около 24 млн тонн. Это на 11% меньше, чем в 2020 году. В денежном эквиваленте объем продукции достиг 3,7 трлн тенге.
В рамках ОПЕК+ обязательства Казахстана в апреле составляли 1,457 млн баррелей в сутки. В мае этот показатель был увеличен до 1,463 млн баррелей в сутки, в июне он будет повышен до 1,469 млн баррелей в сутки, а в июле — до 1,475 млн баррелей в сутки.
Возможно, ОПЕК+ еще не раз будет корректировать действующее соглашение. Утверждение таких стратегических решений позволяет сохранить сделку, что не только важно для рынка, но и выгодно для казахстанского бюджета. Приблизительно соглашение принесло стране более 500 млрд тенге дополнительных доходов в 2020 году за счет роста цен с 25 долл. США до 50 долл. США за баррель за счет его реализации. При сохранении текущих цен на уровне более 60 долл. США за баррель на весь 2021 год Казахстан сможет не только закрыть потребности бюджета, но и нарастить выплаты в Нацфонд более чем на 800 млрд тенге.
Однако нефтегазовая отрасль нуждается в дополнительном финансировании
У отечественной нефтедобычи есть свои особенности, которые необходимо учитывать при оперативных корректировках производства. Например, в силу геологических и технологических условий изменение уровня добычи компаниями происходит за счет приостановки действующих скважин или пересмотра инвестпрограмм в части бурения и капитального ремонта, что занимает длительное время. Поэтому казахстанским компаниям необходимы четкие ориентиры по восстановлению объемов добычи. Тем более после завершения срока действия соглашений ОПЕК+ в апреле 2022 года Казахстан должен будет нарастить добычу нефти на 5 млн тонн в год, что требует дополнительного финансирования.
Однако сейчас наблюдается спад инвестиционных поступлений в страну. По итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль снизился на 47% и достиг 6,5 млрд долл. США. Очевидно, это снижение несет угрозу восстановления нефтяного рынка в будущем. Поэтому для укрепления иммунитета экономики необходима международная финансовая интеграция, которая как раз способствует увеличению движения капитала по сравнению с товарными потоками. Передаточным звеном такой интеграции в Казахстане выступает именно Международный финансовый центр «Астана».
К настоящему моменту участники МФЦА уже осуществили инвестиции в 1,6 млрд долл. США в развитие финансовых технологий, строительство, сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, туризм. Из них 1,4 млрд долл. США были привлечены в 2020 и 2021 годах. Безусловно эти показатели определяют эффективность и полезность финцентра как платформы для привлечения инвестиций и развития отраслей экономики. И соответственно МФЦА становится ключевым финансовым звеном в восстановлении национальной экономики после последствий коронакризиса.