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Экономика
Атамкулов о платных дорогах: Мы не собираемся останавливаться
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danilov 02 Июня 2021 в 16:47:28
Власти Казахстана не намерены отказываться от планов взимать плату за проезд на ряде участков республиканских трасс.

«Мы планируем внедрить платность до 2025 года на 11 тыс. км автомобильных дорог. На первом этапе это 5,8 тыс. км дорог. Я хотел бы сразу отметить, что это не коснется дорог, которые не отремонтированы. Будут в первую очередь запускаться отремонтированные дороги, без дефектных участков, первой категории, далее перейдем к дорогам второй категории. Я недавно слышал возмущения: западный Казахстан, Уральск, Актобе. Участки дорог в Актюбинской области не подпадают под платность, там до 2025 года должны пройти соответствующие реновационные работы, необходимо будет установить категорийность, соответствующую национальному стандарту, и только после этого будет введена платность. Мы не собираемся останавливаться», - заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на брифинге в среду.

По его словам, АО «НК «КазАвтоЖол» проводит разъяснительную работу с казахстанскими дальнобойщиками, которые выразили протест по поводу внедрения платных дорог.

«Платные дороги – это общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип: кто пользуется дорогой, тот платит за содержание. Так как зачастую в погоне за прибылью большегрузный автотранспорт разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории других стран платят соответствующие сборы», - заявил Атамкулов.

Прошло несколько девальваций, тарифы на платные дороги комфортны – Атамкулов

С момента утверждения в 2013 году действующих тарифов за проезд на платных автодорогах прошло несколько девальваций и тарифы достаточно комфортны, утверждает министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«Тарифы установлены в 2013 году правительством. После этого прошло несколько девальваций, они меняться не будут. Тарифы достаточно комфортны для всех видов транспорта. С 2013 года мы используем эти тарифы, используются эти участки, и никаких претензий за все это время не поступало. Все это согласовывалось в свое время с «Атамекеном», с нашими ассоциациями и соответствующими участниками дорожного движения», - заявил Атамкулов на брифинге в среду.

По его словам, «на качество дорог влияет и то, как они содержатся».

«Для этого внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Здесь хотел остановиться на расценках. Ставки платы были утверждены правительством РК в 2013 году, когда внедрили первую платную систему на дороге «Астана-Щучинск», при этом эти расценки сохраняются и на новых участках», - заверил министр.

Глава МИИР утверждает, что в соседних странах система платности работает уже много лет, а тарифная ставка в этих государствах намного выше, чем в Казахстане.

«Для сравнения – в России грузовые машины платят Т22 за 1 км. В Италии и Германии в среднем платят Т70, в Беларуси – Т80, а в Хорватии проезд по дорогам для грузового транспорта стоит Т122», - добавил министр.

По данным министерства, для легковых автомобилей в Казахстане проезд стоит Т1 за 1 километр, при этом для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент по цене Т1 тыс. Для автобусов в зависимости от количества посадочных мест – от Т5 до Т15 за км. При этом междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты.

Для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, проезд стоит от Т5 до Т25 за км.

https://kaztag.kz/
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  Софруджу 02.06.2021 в 18:09:45   # 779064
Ох, и борзый Вы, господин министр
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  alpha_portal 02.06.2021 в 18:20:49   # 779065
Сегодня на участке дороги от Карниловки до Састюбе, практически передо мной встал бетон. На глазах. Кия которая ехала передо мной лишилась двух балонов передних и пробила картер двигателя и коробки. Что там еще не знаю. Ехала семья, как не улетела не знаю. Но бетон встал прям перед нами. Все остановились. Это нельзя спускать с рук! Это вопиющий беспредел и издевательство на гражданами! Пусть министр подымет пятую точку и проедит лично по этим трассам и сейчас и зимой, когда их с детской лопатки посыпают и снег не убирают! Гады! Слов нет. За их прлмахи мы платить должны?!!!! Беспредел!
А знаете почему бетон встал? Потому что сейсмо шов расшили асфальтом! Вместо резины. Высокая температура раздавила и выдавила все!
Идиотизм. Как люди не улетели с трассы просто чудо. Кто ответит за ремонт авто?! Гады
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  GoodZone 02.06.2021 в 19:05:13   # 779071
"Глава МИИР утверждает, что в соседних странах система платности работает уже много лет, а тарифная ставка в этих государствах намного выше, чем в Казахстане."
Ушлый у нас министр, но мы то тоже не дураки, в и-нете тоже ковыряться умеем - есть и обратные примеры, где нет платных дорог, но при этом они в разы качественнее.
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  старик 02.06.2021 в 19:18:58   # 779072
А ментов тоже приведут к "общемировой практике"?
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