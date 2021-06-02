Атамкулов о платных дорогах: Мы не собираемся останавливаться

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danilov 02 Июня 2021 в 16:47:28
«Мы планируем внедрить платность до 2025 года на 11 тыс. км автомобильных дорог. На первом этапе это 5,8 тыс. км дорог. Я хотел бы сразу отметить, что это не коснется дорог, которые не отремонтированы. Будут в первую очередь запускаться отремонтированные дороги, без дефектных участков, первой категории, далее перейдем к дорогам второй категории. Я недавно слышал возмущения: западный Казахстан, Уральск, Актобе. Участки дорог в Актюбинской области не подпадают под платность, там до 2025 года должны пройти соответствующие реновационные работы, необходимо будет установить категорийность, соответствующую национальному стандарту, и только после этого будет введена платность. Мы не собираемся останавливаться», - заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на брифинге в среду.
По его словам, АО «НК «КазАвтоЖол» проводит разъяснительную работу с казахстанскими дальнобойщиками, которые выразили протест по поводу внедрения платных дорог.
«Платные дороги – это общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип: кто пользуется дорогой, тот платит за содержание. Так как зачастую в погоне за прибылью большегрузный автотранспорт разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории других стран платят соответствующие сборы», - заявил Атамкулов.
Прошло несколько девальваций, тарифы на платные дороги комфортны – Атамкулов
С момента утверждения в 2013 году действующих тарифов за проезд на платных автодорогах прошло несколько девальваций и тарифы достаточно комфортны, утверждает министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.
«Тарифы установлены в 2013 году правительством. После этого прошло несколько девальваций, они меняться не будут. Тарифы достаточно комфортны для всех видов транспорта. С 2013 года мы используем эти тарифы, используются эти участки, и никаких претензий за все это время не поступало. Все это согласовывалось в свое время с «Атамекеном», с нашими ассоциациями и соответствующими участниками дорожного движения», - заявил Атамкулов на брифинге в среду.
По его словам, «на качество дорог влияет и то, как они содержатся».
«Для этого внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Здесь хотел остановиться на расценках. Ставки платы были утверждены правительством РК в 2013 году, когда внедрили первую платную систему на дороге «Астана-Щучинск», при этом эти расценки сохраняются и на новых участках», - заверил министр.
Глава МИИР утверждает, что в соседних странах система платности работает уже много лет, а тарифная ставка в этих государствах намного выше, чем в Казахстане.
«Для сравнения – в России грузовые машины платят Т22 за 1 км. В Италии и Германии в среднем платят Т70, в Беларуси – Т80, а в Хорватии проезд по дорогам для грузового транспорта стоит Т122», - добавил министр.
По данным министерства, для легковых автомобилей в Казахстане проезд стоит Т1 за 1 километр, при этом для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент по цене Т1 тыс. Для автобусов в зависимости от количества посадочных мест – от Т5 до Т15 за км. При этом междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты.
Для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, проезд стоит от Т5 до Т25 за км.
https://kaztag.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.06.2021 в 18:20:49 # 779065
А знаете почему бетон встал? Потому что сейсмо шов расшили асфальтом! Вместо резины. Высокая температура раздавила и выдавила все!
Идиотизм. Как люди не улетели с трассы просто чудо. Кто ответит за ремонт авто?! Гады
Ушлый у нас министр, но мы то тоже не дураки, в и-нете тоже ковыряться умеем - есть и обратные примеры, где нет платных дорог, но при этом они в разы качественнее.