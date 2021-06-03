Атамкулов о росте цен на стройматериалы: Это мировая тенденция

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danilov 03 Июня 2021 в 07:40:31
«В этом году это мировая тенденция – у нас, у соседей и во всем мире произошел очень резкий рост на строительный металл, на строительную арматуру. Это связано с тем, что очень многие страны после пандемии выходят из экономического кризиса и активно строятся», - заявил Атамкулов на брифинге в среду.
Как уверяет глава МИИР, произошел рост цен на сырье, металлолом вырос в цене, поэтому по всему миру произошел общий рост цен.
«Сейчас у нас рынок быстро растет, от Т320-330 тыс. (за 1 кв.м недвижимости – КазТАГ) сейчас он практически достиг уже Т400 тыс. Но у нас разница в ценах с РФ где-то 5%. Огромный объем арматуры мы покупаем и у соседней Российской Федерации, у нас есть свой объем производства, но он недостаточен. Идет бурный рост строительства. В этом году 17 млн кв.м жилья мы должны построить. Все это повлияло на ценовые параметры»,- считает министр.
Также, он объяснил повышение цен на цемент.
«Я хотел бы заверить наших граждан, что объемы цемента, мощности его производства у нас в Казахстане достаточные. Мы сегодня производим на 12 цементных заводах 15 млн тонн цемента. В то же время, потребность строительной отрасли составляет всего 9,3 млн тонн. Мы за четыре месяца уже произвели на 30% больше, чем в прошлом году. В то же время идет какой-то искусственный ажиотаж, цены на цемент у нас в среднем сегодня на предприятиях держатся на уровне Т21-22 тыс. Практически вот этот ажиотаж, наверное, и привел к неким последствиям», - уверяет Атамкулов.
Как утверждает министр, на заводах идет повышение цен лишь на 5%.
Напомним, 14 мая КазТАГ приводил мнение председателя Союза строителей Казахстана (ССК) Талгата Ергалиева о том, что одними из главных причин растущих цен на жилье в Казахстане являются девальвация тенге и пандемия – тогда он тоже указывал на рост цен на основные строительные материалы. Также глава ССК заявил, что компании, выигравшие в стране государственные конкурсы на строительство жилья, находятся в полубанкротном состоянии, а люди, заселяющиеся в госжилье, недовольны их качеством. По мнению Ергалиева, в сложившейся ситуации даже денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) недостаточно на стимулирование рынка жилья.
30 мая КазТАГ со ссылкой на компанию «Строим дом» сообщил, что строительные материалы за последние 2,5 года в Казахстане подорожали вдвое.
https://kaztag.kz/ru/news/atamkulov-o-roste-tsen-na-stroymaterialy-eto-mirovaya-tendentsiya
Комментарии, по рейтингу, по дате
себестоимость действительно находится в районе 350-400 тыс для Алматы но продают по 670-700 тыс, есть куда падать и давно пора