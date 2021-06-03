Китайские банки ломятся от долларов и это вызывает беспокойство

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danilov 03 Июня 2021 в 15:35:02
Объем депозитов в иностранной валюте в китайских банках впервые превысил 1 триллион долларов, по официальным данным, в апреле текущего года. Предыдущий резкий скачок валютных вкладов произошел в конце 2017 года и привел к мощному ралли юаня в начале следующего года.
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В обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. Повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.
Цитата: строитель от 03.06.2021 10:43:08
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки», в ближайший месяц, передает РИА Новости.
В обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. Повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки», в ближайший месяц, передает РИА Новости.
В обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. Повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.
Да решительные действия. Америкосы вздрогнули после этих слов. Пиндосия начинает рушиться. Капитолий чахнет. Байден не знает что предпринимать. Европа отворачивается от Америки. Теперь куда девать доллары не знает никто. А так гастробайтер ты дятел если воспринимаешь такие новости всерьёз.
Россия откажется от долларов в ФНБ. Что это значит и к чему приведет? https://www.bbc.com/russian/news-57347580
46 минут назад
...
Что говорят экономисты
В международной практике при "санкционных обострениях" активы центральных банков никогда не замораживаются - за очень редкими исключением, знает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
"Но активы минфина могут быть объектами заморозки. Поэтому, если будут какие-то ограничения на операции с российским правительством, в принципе можно представить ситуацию, когда российскому правительству будет сложно выходить из долларовых активов", - оценила она риск санкционных угроз, о которых говорил вице-премьер Белоусов.
"Возможно, эти деньги инвестированы в ценные бумаги, которые погашаются в ближайшее время. Тогда эти деньги будут перевложены в другие ценные бумаги. Правительство примет решение инвестировать в другие валюты. Это в принципе никак не влияет на внутренний валютный рынок", - сказала Орлова Би-би-си.
По ее оценке, это политический жест - власти России решили "заявить свою позицию".
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов назвал отказ от долларов в структуре ФНБ "вполне ожидаемым решением".
"Ранее ЦБ уже сократил свою долю долларов в международных резервах. Поэтому, когда минфин обдумывал, что ему делать со своими резервами, он рассматривал варианты, близкие к тому, что сделал Центральный банк", - сказал эксперт Би-би-си.
"По большому счету, это не должно затруднить проведение сделок и расчетов, потому что никаких глубинных изменений не происходит. Да, структура активов несколько меняется, но это не проблема - для коммерческих организаций ничего не меняется", - уверен Шибанов.
"Здесь имеются вопросы по поводу полученной доходности, потому что доллар, конечно, выглядит привлекательно. Но и история с евро и иеной тоже может выглядеть привлекательно, и неизвестно, как будет вести себя доллар в обозримом будущем. В любом случае, тут есть потенциальные геополитические риски, с которыми придется работать", - полагает эксперт.
Шибанов напомнил, что дедолларизация в России началась "довольно давно": "Население привыкло больше думать в рублях, и в 2020 году мы не увидели никакого оттока в валюту, когда было колебание рубля. Многие международные расчеты проводятся в рублях, а внешний долг очень сильно упал. То есть такая автоматическая дедолларизация уже происходила, и это один из последних шагов, которые государство хотело бы сделать, думая об отказе от доллара".
46 минут назад
...
Что говорят экономисты
В международной практике при "санкционных обострениях" активы центральных банков никогда не замораживаются - за очень редкими исключением, знает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
"Но активы минфина могут быть объектами заморозки. Поэтому, если будут какие-то ограничения на операции с российским правительством, в принципе можно представить ситуацию, когда российскому правительству будет сложно выходить из долларовых активов", - оценила она риск санкционных угроз, о которых говорил вице-премьер Белоусов.
"Возможно, эти деньги инвестированы в ценные бумаги, которые погашаются в ближайшее время. Тогда эти деньги будут перевложены в другие ценные бумаги. Правительство примет решение инвестировать в другие валюты. Это в принципе никак не влияет на внутренний валютный рынок", - сказала Орлова Би-би-си.
По ее оценке, это политический жест - власти России решили "заявить свою позицию".
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов назвал отказ от долларов в структуре ФНБ "вполне ожидаемым решением".
"Ранее ЦБ уже сократил свою долю долларов в международных резервах. Поэтому, когда минфин обдумывал, что ему делать со своими резервами, он рассматривал варианты, близкие к тому, что сделал Центральный банк", - сказал эксперт Би-би-си.
"По большому счету, это не должно затруднить проведение сделок и расчетов, потому что никаких глубинных изменений не происходит. Да, структура активов несколько меняется, но это не проблема - для коммерческих организаций ничего не меняется", - уверен Шибанов.
"Здесь имеются вопросы по поводу полученной доходности, потому что доллар, конечно, выглядит привлекательно. Но и история с евро и иеной тоже может выглядеть привлекательно, и неизвестно, как будет вести себя доллар в обозримом будущем. В любом случае, тут есть потенциальные геополитические риски, с которыми придется работать", - полагает эксперт.
Шибанов напомнил, что дедолларизация в России началась "довольно давно": "Население привыкло больше думать в рублях, и в 2020 году мы не увидели никакого оттока в валюту, когда было колебание рубля. Многие международные расчеты проводятся в рублях, а внешний долг очень сильно упал. То есть такая автоматическая дедолларизация уже происходила, и это один из последних шагов, которые государство хотело бы сделать, думая об отказе от доллара".