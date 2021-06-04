Инфляция покоряет Германию: что это значит для нас

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Гость 04 Июня 2021 в 12:01:50
Похоже, что все-таки мир находится в начале новой большой инфляционной волны, которая провоцируется постковидными шоками – рост цен на энергоносители и продовольствие, разрыв цепочек поставок и невиданные до этого времени масштабы монетарного и фискального стимулирования спроса и предложения.
Так, по последним данным стало известно, что среди развитых стран инфляция после США "захватила" теперь уже другой островок ценовой стабильности – Германию. Там, годовой уровень потребительских цен вырос на 2,5%, а это рекордное значение с сентября 2008 года, то есть за последние 12 лет. При этом, главными факторами роста инфляции в Дойчланде стали скачок цен на энергетические товары, а также структурные причины – отмена временного снижения НДС в начале этого года.
Макроэкономисты уже полностью признали, что "инфляционное цунами" уже доходит до практически всех крупных развивающихся экономик, за исключением некоторого ряда стран (пока). В этой связи, чтобы сбить перегрев экономики и тем самым замедлить рост цен, центральные банки данных стран активно стали сворачивать свои стимулирующие политики и переходить к нейтральным, а также сдерживающим денежно-кредитным условиям.
Тот факт, что инфляция теперь шаг за шагом становится риском и для развитых стран, может иметь глобальные последствия, а именно вероятное ответное ужесточение политик ФРС и ЕЦБ на горизонте 2-3 лет может привести к усилению оттока капитала из развивающихся рынков, что в свою очередь вполне способно стать триггером новой рецессии.
https://ratel.kz/outlook/infljatsija_pokorjaet_germaniju_chto_eto_znachit_dlja_nas
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