 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Недвижимость может подорожать из-за новых правил застройки Алматы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Июня 2021 в 13:18:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 04.06.2021 в 13:52:18   # 779232
Когда-нибудь вся эта вакханалия жахнет по простому люду и виновных не найдут.
поощрить | покарать
  NBE 04.06.2021 в 13:57:02   # 779233
Новые правила застройки отличные, а то это застройщики совсем окуели и строят бесчеловечные человейники. А насчет цены, пусть снижают свою прибыль, тогда будет норм.
поощрить | покарать
  Skype 04.06.2021 в 14:46:22   # 779237
Думал зарплату бюджетникам подняли, а тут вон оно как
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь