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Недвижимость может подорожать из-за новых правил застройки Алматы
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danilov 04 Июня 2021 в 13:18:33
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Zoggyla
04.06.2021 в 13:52:18
# 779232
Когда-нибудь вся эта вакханалия жахнет по простому люду и виновных не найдут.
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NBE
04.06.2021 в 13:57:02
# 779233
Новые правила застройки отличные, а то это застройщики совсем окуели и строят бесчеловечные человейники. А насчет цены, пусть снижают свою прибыль, тогда будет норм.
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Skype
04.06.2021 в 14:46:22
# 779237
Думал зарплату бюджетникам подняли, а тут вон оно как
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