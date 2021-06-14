В Казахстане снова взлетели цены на бензин

Если проанализировать, что такое дизельное топливо, то станет понятно, что это всего лишь побочный продукт, который получается в процессе производства бензина. Поэтому его стоимость (теоретически) должна быть меньше, чем стоимость бензина. Но сейчас наблюдается обратная ситуация. Можно сказать – феноменальное явление: дизельное топливо дороже бензина.

Ценой на нефтепродукты европейского рынка управляет биржа. Как правило, на бирже дизельное топливо котируется выше, чем бензин АИ-95. Основная причина высокой цены дизельного топлива – его высокая цена на международном рынке. Дизельное топливо оптом с доставкой стоит дороже бензина, так как существует целый ряд объективных предпосылок.



Процесс производства дизельного топлива намного проще, чем производство бензина. Теоретически эта технология не высокого уровня, в отличие от технологического процесса производства бензина. Ожидается, что и цена на продукт, который производить проще, будет дешевле. Это чисто теоретически. На самом деле, на практике все выглядит иначе. Востребованность дизельного топлива значительно выше, чем бензина. Широкое использование обусловлено высоким КПД двигателей на дизельном топливе. Работа на дизельном топливе – это минимальные затраты при максимальной прибыльности производства. Эффективность работы становится очень высокой.





Еще одна причина – дизельное топливо очень желанный продукт для экспорта в Китай. Продавать его за границу выгоднее, чем в стране. Поэтому ощущается некоторый дефицит солярки на автозаправочных станциях, и они вынуждены закупать его в отдаленных регионах. Это повышает цену: к цене закупки добавляются затраты на транспортировку, дополнительные накладные расходы. Конечная цена вырастает выше цены бензина АИ-95.

Некоторое влияние на формирование цены на солярку оказывает европейский рынок. Все европейские страны, которые имеют общую границу с Россией (Прибалтика, Польша, Болгария), уже давно установили цену на дизельное топливо выше, чем на бензин.



Применение новейших технологий производства дизельного топлива значительно улучшает качество, доводит его до экостандартов мирового уровня: Евро-4 и Евро-5. Новое дизельное топливо имеет очень низкий показатель содержания серы. Но такое производство, безусловно, приводит к повышению цены.



На цену солярки влияет даже время года и температура. Если зима в Европе выдается холодной, то спрос на него в Европе возрастает. В это же время на российском рынке наблюдается рост дефицита зимнего дизельного топлива. Все эти моменты способствуют повышению цены на дизтопливо. На удорожание также влияет повышение цены на нефть, рост акцизных платежей на все нефтепродукты.



