В Казахстане снова взлетели цены на бензин

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danilov 14 Июня 2021 в 12:38:31
В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции провело анализ рынка для того, чтобы исключить возможную спекуляцию и необоснованный рост цен на бензин АИ-92. По итогам проверки были выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если проанализировать, что такое дизельное топливо, то станет понятно, что это всего лишь побочный продукт, который получается в процессе производства бензина. Поэтому его стоимость (теоретически) должна быть меньше, чем стоимость бензина. Но сейчас наблюдается обратная ситуация. Можно сказать – феноменальное явление: дизельное топливо дороже бензина.
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Ценой на нефтепродукты европейского рынка управляет биржа. Как правило, на бирже дизельное топливо котируется выше, чем бензин АИ-95. Основная причина высокой цены дизельного топлива – его высокая цена на международном рынке. Дизельное топливо оптом с доставкой стоит дороже бензина, так как существует целый ряд объективных предпосылок.
Процесс производства дизельного топлива намного проще, чем производство бензина. Теоретически эта технология не высокого уровня, в отличие от технологического процесса производства бензина. Ожидается, что и цена на продукт, который производить проще, будет дешевле. Это чисто теоретически. На самом деле, на практике все выглядит иначе. Востребованность дизельного топлива значительно выше, чем бензина. Широкое использование обусловлено высоким КПД двигателей на дизельном топливе. Работа на дизельном топливе – это минимальные затраты при максимальной прибыльности производства. Эффективность работы становится очень высокой.
Процесс производства дизельного топлива намного проще, чем производство бензина. Теоретически эта технология не высокого уровня, в отличие от технологического процесса производства бензина. Ожидается, что и цена на продукт, который производить проще, будет дешевле. Это чисто теоретически. На самом деле, на практике все выглядит иначе. Востребованность дизельного топлива значительно выше, чем бензина. Широкое использование обусловлено высоким КПД двигателей на дизельном топливе. Работа на дизельном топливе – это минимальные затраты при максимальной прибыльности производства. Эффективность работы становится очень высокой.
Quote:
Еще одна причина – дизельное топливо очень желанный продукт для экспорта в Китай. Продавать его за границу выгоднее, чем в стране. Поэтому ощущается некоторый дефицит солярки на автозаправочных станциях, и они вынуждены закупать его в отдаленных регионах. Это повышает цену: к цене закупки добавляются затраты на транспортировку, дополнительные накладные расходы. Конечная цена вырастает выше цены бензина АИ-95.
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Некоторое влияние на формирование цены на солярку оказывает европейский рынок. Все европейские страны, которые имеют общую границу с Россией (Прибалтика, Польша, Болгария), уже давно установили цену на дизельное топливо выше, чем на бензин.
Применение новейших технологий производства дизельного топлива значительно улучшает качество, доводит его до экостандартов мирового уровня: Евро-4 и Евро-5. Новое дизельное топливо имеет очень низкий показатель содержания серы. Но такое производство, безусловно, приводит к повышению цены.
На цену солярки влияет даже время года и температура. Если зима в Европе выдается холодной, то спрос на него в Европе возрастает. В это же время на российском рынке наблюдается рост дефицита зимнего дизельного топлива. Все эти моменты способствуют повышению цены на дизтопливо. На удорожание также влияет повышение цены на нефть, рост акцизных платежей на все нефтепродукты.
Применение новейших технологий производства дизельного топлива значительно улучшает качество, доводит его до экостандартов мирового уровня: Евро-4 и Евро-5. Новое дизельное топливо имеет очень низкий показатель содержания серы. Но такое производство, безусловно, приводит к повышению цены.
На цену солярки влияет даже время года и температура. Если зима в Европе выдается холодной, то спрос на него в Европе возрастает. В это же время на российском рынке наблюдается рост дефицита зимнего дизельного топлива. Все эти моменты способствуют повышению цены на дизтопливо. На удорожание также влияет повышение цены на нефть, рост акцизных платежей на все нефтепродукты.
Цитата: ЛиКа от 14.06.2021 07:30:51Да как же без " Олейны" жить-то? Растительных жиров нет, комбинироварных жиров нет, маргарина по цене маргарина тоже нет, правда есть маргарин по цене сливочного масла и называется почему-то ... маслом
Растительное масло от 800 тенге за литр. Покупаю редко, почти не используем в приготовлении, был шок, когда появилась необходимость купить. В стране, где мука и растительное масло, во многих семьях - основные продукты, а природно-климатические условия позволяют выращивать масличные культуры.
Растительное масло от 800 тенге за литр. Покупаю редко, почти не используем в приготовлении, был шок, когда появилась необходимость купить. В стране, где мука и растительное масло, во многих семьях - основные продукты, а природно-климатические условия позволяют выращивать масличные культуры.
alpha_portal 14.06.2021 в 13:51:35 # 779761
семена подсолнуха уже по 500 у.е. без ндс, куда им деваться,
рост цен на масло тренд 2021 г
Zoggyla
социализм неизбежен! но не для всех и сразу, люди должны ментально созреть
Цитата: Dimmon от 14.06.2021 08:03:34Не будет никакого социализма по многим причинам.
Quote:
социализм неизбежен! но не для всех и сразу, люди должны ментально созреть
Quote:
Zoggyla
социализм неизбежен! но не для всех и сразу, люди должны ментально созреть
Цитата: Dimmon от 14.06.2021 08:03:34Ментально зреют тысячи лет, а в этом промежутке его подобие состоялось немногим около 50-ти лет.
Quote:
социализм неизбежен! но не для всех и сразу, люди должны ментально созреть
Quote:
Zoggyla
социализм неизбежен! но не для всех и сразу, люди должны ментально созреть
Твоя не любимая власть
Не будет никакого социализма по многим причинам.
капитализм с социалистическим лицом уже есть, Финляндия Норвегия к примеру ближе к социализму чем СССР
они реально уже созрели для более высокой фазы человеческого развития, чего нельзя сказать о многих гражданах СССР которые разглядели только возможности для тунеядства и расхищения народной собственности
Цитата: Dimmon от 14.06.2021 10:13:16Оппортунистические базары Без общественной собственности на средства производства никакого социализма быть не может. В СССРе то жить довелось-то? А в Норвегии? А в Швеции? Есть с чем сравнивать, правда же?
Quote:
капитализм с социалистическим лицом уже есть, Финляндия Норвегия к примеру ближе к социализму чем СССР
они реально уже созрели для более высокой фазы человеческого развития, чего нельзя сказать о многих гражданах СССР которые разглядели только возможности для тунеядства и расхищения народной собственности
Quote:
Не будет никакого социализма по многим причинам.
капитализм с социалистическим лицом уже есть, Финляндия Норвегия к примеру ближе к социализму чем СССР
они реально уже созрели для более высокой фазы человеческого развития, чего нельзя сказать о многих гражданах СССР которые разглядели только возможности для тунеядства и расхищения народной собственности
Что будет, если правительство запретит реализовывать нефтепродукты за границу? А добытчиков реализовывать необходимый объем НПЗ по фиксированной минимальной цене? Главное, жестко пресечь противодействие иностранных владельцев, возможно с помощью законов ЕАЭС. Если получится, то что будет?
Внутренний рынок заполнится ГСМ, цены упадут. На границе брать пошлину с выезжающего транспорта с размеров баков, для предотвращения безпошлинного вывоза. Тут же установить фиксированные минимальные цены на электроэнергию, отопление и воду.
И уровень жизни, рентабельность производства вырастут.
Допустим, в Кентау было выгодно добывать свинцовую руду при цене за кВт/ч в 1 коп. Как только отпустили цены добыча стала невыгодна и целый город ушел в нищету. При мизерных ценах наша продукция станет конкурентоспособна и вытеснит импорт. Все найдут работу, государство доход.
Но упавшие цены