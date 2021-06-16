Цены производителей растут на 6,6% в годовом исчислении, что является рекордным показателем

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danilov 16 Июня 2021 в 10:53:09
Индекс цен производителей на товары конечного спроса в прошлом месяце вырос на 6,6% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 6,2% в прошлом месяце, сообщает Министерство труда. Ежегодный рост за май был рекордным за всю историю. Годовые данные имеют "базовый эффект" перекоса в результате снижения цен, которое произошло в начале пандемии. В месячном исчислении цены выросли на 0,8% по сравнению с ростом на 0,6% в прошлом месяце.
Аналитики ожидали, что цены вырастут на 6,3% по сравнению с прошлым годом и на 0,6% в месяц. Почти 60% прироста пришлось на рост цен на товары конечного спроса на 1,5%. Цены на услуги конечного спроса выросли на 0,6%. Цены на цветные металлы выросли на 6,9% в мае, в то время как говядина и телятина, дизельное топливо, бензин, сено и масличные культуры, а также автомобили также выросли. Цены на свежие фрукты и дыни упали на 1,9%, основные органические химикаты и асфальт также снизились. Базовые цены, за исключением продуктов питания и энергоносителей, выросли на 0,7% в месячном исчислении и на 4,8% в годовом. Экономисты ожидали роста на 0,5% и 4,8% соответственно. Недавний рост цен заставил некоторых инвесторов усомниться в том, что Федеральная резервная система должна будет изменить свой политический курс после снижения процентных ставок в прошлом году почти до нуля и объявления неограниченных покупок активов для борьбы с экономическим спадом, вызванным блокировками, направленными на замедление распространения COVID-19.
Ожидается, что ФРС не внесет изменений в свою политику по завершении своего двухдневного заседания в среду. Однако инвесторы будут искать признаки того, что центральный банк готовится изменить курс.
https://www.foxbusiness.com/economy/producer-price-index-may-2021
Все-таки видимо нельзя обмануть законы экономики. Если ты печатаешь доллары триллионами (даже если доллар - мировая валюта), то от инфляции не убежишь.
Хотя тот факт, что доллар таки мировая валюта, позволяет американцам частично экпортировать свою инфляцию на весь мир.
Долларовая инфляция стремительно растёт - только по официальным оценкам она уже достигает 5%
Цены на бензин в США с начала президентства Байдена подскочили на половину, а продуктовая инфляция за год превышает 30%. И ни у кого в Вашингтоне нет ни толики политической воли, чтобы как-то с этим совладать.
Ставку ФРС не поднять - иначе слабая экономика, держащаяся на плаву лишь за счёт дешёвых кредитов и бесконечных денежных вливаний, тут же посыпется. Федрезерву приходится заниматься более важными проблемами - например, запрещать сотрудникам использовать “устаревшие” термины вроде “отцы-основатели”.
Экономисты в команде Байдена продолжают заверять население в том, что инфляция носит “временный характер”. Хотя они же параллельно выставляют на обсуждение новый бюджет рекордных размеров - в 6 трлн долларов, чьё принятие ещё сильнее подхлестнёт рост инфляции.
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