Криптоюань

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danilov 16 Июня 2021 в 11:25:21
Согласно официальному веб-сайту Нового района Сюнъань, Народный банк Китая (НБК) успешно завершил первые в стране выплаты заработной платы в цифровом юанях.
Объявляя эту новость в субботу, власти Сюнъань заявили, что пилотный проект включал руководство и поддержку со стороны базирующегося в Шицзячжуане отделения НБК, отделения Банка Китая в Хайбэй Сюнъань, а также Национальной комиссии по развитию и реформам.
В новом пилотном проекте CBDC использовалась платежная платформа на основе блокчейна для распределения заработной платы рабочим, занятым в проектах весеннего лесоразведения в Сюнъане. Инженерные субподрядчики производили платежи непосредственно в цифровые кошельки строителей из общедоступного кошелька и записывали соответствующие данные в блокчейн.
Согласно объявлению, выплаты заработной платы на основе блокчейна значительно упростили процесс. Сообщается, что реализация знаменует собой первую комбинацию технологии блокчейн с цифровым юанем.
Сюнъань был одним из первых четырех регионов, в которых в апреле 2020 года была проведена апробация китайской CBDC. В феврале Сюнъаньское отделение Сельскохозяйственного банка Китая в Хэбэе выпустило первый аппаратный кошелек, разработанный в юанях. Продукт был разработан партийным рабочим комитетом Нового района Сюнъань и отделением Народного конгресса в Шицзячжуане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 16.06.2021 в 14:38:11 # 779879
Цитата: Zoggyla от 16.06.2021 07:56:21
Покуда деньги не станут опять эквивалентом общепринятой ценности нас, ждут большие проблемы и разочарочание. Информация не может быть этой ценностью иж-за ряда факторов, например ее лживости и устаревания.
Покуда деньги не станут опять эквивалентом общепринятой ценности нас, ждут большие проблемы и разочарочание. Информация не может быть этой ценностью иж-за ряда факторов, например ее лживости и устаревания.
Привычные общепринятые ценности уже давно меняются. Оно понятно что денежные пузыри ничего хорошего не приносят. Но Китай отказался от биткоина и тому подобным пузырям. А цифровая валюта - это не избежно. В век цифровизации, цифра - очень даже ценная валюта. В какую сторону понесет криптовалюту пока не ясно, но производство этой волюты это трудоемкий процесс. Причем этот процесс не из воздуха взят. Простыми словами обработка информации - на выходе дает прибыль в виде криптовалюты. Изза растущих потребностей в обработки информации, растет и потребность производить криптовалюту. Ну как то так. По простому. Мир меняется, экономики меняются и т.д.
В любом случае надо помнить что любая валюта - чем то да подкреплена. Где то золотом, где то влиянием, где то цифровыми данными. Любая валюта - вера в те ценности которыми она подкреплена.