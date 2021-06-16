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Экономика
Криптоюань
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danilov 16 Июня 2021 в 11:25:21
Китай существенно продвинулся в тестировании своей цифровой валюты центрального банка (CBDC), дебютируя с выплатой заработной платы в цифровом юанях с помощью блокчейна, сообщает Cointelegraph.

Согласно официальному веб-сайту Нового района Сюнъань, Народный банк Китая (НБК) успешно завершил первые в стране выплаты заработной платы в цифровом юанях.

Объявляя эту новость в субботу, власти Сюнъань заявили, что пилотный проект включал руководство и поддержку со стороны базирующегося в Шицзячжуане отделения НБК, отделения Банка Китая в Хайбэй Сюнъань, а также Национальной комиссии по развитию и реформам.

В новом пилотном проекте CBDC использовалась платежная платформа на основе блокчейна для распределения заработной платы рабочим, занятым в проектах весеннего лесоразведения в Сюнъане. Инженерные субподрядчики производили платежи непосредственно в цифровые кошельки строителей из общедоступного кошелька и записывали соответствующие данные в блокчейн.

Согласно объявлению, выплаты заработной платы на основе блокчейна значительно упростили процесс. Сообщается, что реализация знаменует собой первую комбинацию технологии блокчейн с цифровым юанем.

Сюнъань был одним из первых четырех регионов, в которых в апреле 2020 года была проведена апробация китайской CBDC. В феврале Сюнъаньское отделение Сельскохозяйственного банка Китая в Хэбэе выпустило первый аппаратный кошелек, разработанный в юанях. Продукт был разработан партийным рабочим комитетом Нового района Сюнъань и отделением Народного конгресса в Шицзячжуане.
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  Zoggyla 16.06.2021 в 13:56:21   # 779873
Покуда деньги не станут опять эквивалентом общепринятой ценности нас, ждут большие проблемы и разочарочание. Информация не может быть этой ценностью иж-за ряда факторов, например ее лживости и устаревания.
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  alpha_portal 16.06.2021 в 14:38:11   # 779879
Цитата: Zoggyla от 16.06.2021 07:56:21
Покуда деньги не станут опять эквивалентом общепринятой ценности нас, ждут большие проблемы и разочарочание. Информация не может быть этой ценностью иж-за ряда факторов, например ее лживости и устаревания.

Привычные общепринятые ценности уже давно меняются. Оно понятно что денежные пузыри ничего хорошего не приносят. Но Китай отказался от биткоина и тому подобным пузырям. А цифровая валюта - это не избежно. В век цифровизации, цифра - очень даже ценная валюта. В какую сторону понесет криптовалюту пока не ясно, но производство этой волюты это трудоемкий процесс. Причем этот процесс не из воздуха взят. Простыми словами обработка информации - на выходе дает прибыль в виде криптовалюты. Изза растущих потребностей в обработки информации, растет и потребность производить криптовалюту. Ну как то так. По простому. Мир меняется, экономики меняются и т.д.
В любом случае надо помнить что любая валюта - чем то да подкреплена. Где то золотом, где то влиянием, где то цифровыми данными. Любая валюта - вера в те ценности которыми она подкреплена.
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  Zoggyla 16.06.2021 в 15:02:26   # 779880
Альфа, мне кажется, что наличие денег как материального объекта, никак не умаляет использование их в безналичных платежах. Вся эта муть бухгалтерская с хз какими эфимерными сущностями ведет только к бардаку.
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  Lokki 16.06.2021 в 16:47:23   # 779882
Вопрос не в том КАК производится эта валюта (печатный станок или блок-чейн) а чем эта валюта обеспечена. Вычислительные мощности через пяток лет могут достигнуть такого уровня, что каждый колхозник на калькуляторе смайнит себе валюты жмень. Это реальный мыльный пузырь. И я считаю что исключительным правом производить валюту как таковую является государство или надлежащий орган, который регулирует количество данной валюты в стране, а не дельцы которые поставили фермы на ГЭСах. Цифровая валюта это одно, а валюта созданная за счет генерации вычислительных процессов это совсем другое. если все будут генерить валюту то через какое-то время будет грошь-цена этой валюте. И на последок вопрос. Назовите мне предметную область где я могу расчитаться биткоином за реальные товары или услуги? каким образом я могу использовать в своей повседневной жизни этот биток прямо сейчас, кроме как продав его таким же майнерам как и я?
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