Т355 млрд антикризисных средств в Казахстане использовано с нарушениями

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danilov 17 Июня 2021 в 17:20:27
«По использованию антикризисных средств тоже есть вопросы. Из Т6,9 трлн проверено Т4,5 трлн. Из них по Т2 трлн проведен аудит. На Т355 млрд установлены нарушения, еще Т243 млрд перераспределено в ходе планирования, в ходе совместной работы вместе с правительством», - сказала Годунова на пленарном заседании сената в четверг.
По ее словам, несмотря на то, что удалось удержать безработицу на уровне 4,9%, первоначально значительная часть затрат по поддержанию занятости направлялась на создание временных рабочих мест, средний период трудоустройства по которым составлял один-три месяца.
Несмотря на сложные экономические условия, бюджет сохранил свою социальную направленность, напомнила она.
«Но в плане использования есть вопросы. Объем неэффективно израсходованных средств, установленных всеми органами госаудита, составил почти Т570 млрд», - сказала Годунова.
Напомним, 9 июня Годунова сообщила, что госдолг Казахстана необоснованно превысил 29% к ВВП и достиг Т20,6 трлн, а также, что только 14% антикризисных проектов могут создать долгосрочные активы. Доля незавершенных государственных проектов в Казахстане в 2020 году, по словам главы Счетного комитета, доходила до 8%, средства соответственно освоены не полностью. Вместе с тем, Годунова жестко раскритиковала ситуацию с приватизацией в квазигоссекторе Казахстана. Кроме того, по ее данным квазигоссектор Казахстана «заморозил» у себя Т56 млрд, и деньги сейчас не работают. Помимо этого, Годунова отметила, что в Казахстане нет ни стратегии, ни даже концепции развития земельных ресурсов.
17 июня Годунова сообщила, что нефтяные компании в 2020 году не доплатили в Национальный фонд Казахстана Т664 млрд. Также стало известно, что из Т4,3 трлн инвестиций в СЭЗы только 29% вложены в промышленность. Вместе с тем, выяснилось, что квазигоссектор 77% закупок делает без конкурса.
https://kaztag.kz/ru/news/t355-mlrd-antikrizisnykh-sredstv-v-kazakhstane-ispolzovano-s-narusheniyami-godunova
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