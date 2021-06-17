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Экономика
Т355 млрд антикризисных средств в Казахстане использовано с нарушениями
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danilov 17 Июня 2021 в 17:20:27
Т355 млрд антикризисных средств в Казахстане использовано с нарушениями, заявила председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.

«По использованию антикризисных средств тоже есть вопросы. Из Т6,9 трлн проверено Т4,5 трлн. Из них по Т2 трлн проведен аудит. На Т355 млрд установлены нарушения, еще Т243 млрд перераспределено в ходе планирования, в ходе совместной работы вместе с правительством», - сказала Годунова на пленарном заседании сената в четверг.

По ее словам, несмотря на то, что удалось удержать безработицу на уровне 4,9%, первоначально значительная часть затрат по поддержанию занятости направлялась на создание временных рабочих мест, средний период трудоустройства по которым составлял один-три месяца.

Несмотря на сложные экономические условия, бюджет сохранил свою социальную направленность, напомнила она.

«Но в плане использования есть вопросы. Объем неэффективно израсходованных средств, установленных всеми органами госаудита, составил почти Т570 млрд», - сказала Годунова.

Напомним, 9 июня Годунова сообщила, что госдолг Казахстана необоснованно превысил 29% к ВВП и достиг Т20,6 трлн, а также, что только 14% антикризисных проектов могут создать долгосрочные активы. Доля незавершенных государственных проектов в Казахстане в 2020 году, по словам главы Счетного комитета, доходила до 8%, средства соответственно освоены не полностью. Вместе с тем, Годунова жестко раскритиковала ситуацию с приватизацией в квазигоссекторе Казахстана. Кроме того, по ее данным квазигоссектор Казахстана «заморозил» у себя Т56 млрд, и деньги сейчас не работают. Помимо этого, Годунова отметила, что в Казахстане нет ни стратегии, ни даже концепции развития земельных ресурсов.

17 июня Годунова сообщила, что нефтяные компании в 2020 году не доплатили в Национальный фонд Казахстана Т664 млрд. Также стало известно, что из Т4,3 трлн инвестиций в СЭЗы только 29% вложены в промышленность. Вместе с тем, выяснилось, что квазигоссектор 77% закупок делает без конкурса.

https://kaztag.kz/ru/news/t355-mlrd-antikrizisnykh-sredstv-v-kazakhstane-ispolzovano-s-narusheniyami-godunova
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