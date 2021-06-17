Т664 млрд не доплатили нефтяные компании в Нацфонд Казахстана в 2020 году

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danilov 17 Июня 2021 в 17:22:44
«Только за 2020 год от предприятий нефтяного сектора Т664 млрд», - сказала Годунова на пленарном заседании сената в четверг.
По ее словам, за счет средств от реализации активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» был погашен облигационный заем в Т162 млрд, полученный ранее из Нацфонда
Также, в отдельных случаях, вместо уплаты налогов в Нацфонд, деньги нефтяных компаний зачислялись в республиканский бюджет.
«Такую практику надо исключить», - сказала глава счетного комитета.
Казахстан израсходовал, по ее данным, 96% всей суммы поступлений в Нацфонд в 2020 году.
Однако, его пополнение, по мнению главы комитета, не всегда эффективно.
Так, за счет улучшения налогового администрирования в 2020 году министерством финансов прогнозировались, по данным главы комитета, дополнительные поступления Т1,5 трлн. Фактически поступило почти в семь раз меньше.
Кроме того, по ее словам, плановые налоговые проверки – низкорезультативны.
«Из тысячи с лишним плановых проверок в 3% случаях проверки завершены без доначислений, в 54% – суммы доначислений составили менее Т10 млн», - отметила Годунова.
https://kaztag.kz/ru/news/t664-mlrd-nedoplatili-neftyanye-kompanii-v-natsfond-kazakhstana-v-2020-godu-schetnyy-komitet
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