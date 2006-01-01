Госдолг Казахстана необоснованно превысил 29% к ВВП

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danilov 17 Июня 2021 в 17:33:06
«Сейчас это – Т20,6 трлн. Соотношение долга к ВВП достигло 29,4% и превысило установленное концепцией новой бюджетной политики ограничение в 27%», - сказала Годунова на пленарном заседании мажилиса в среду.
По ее словам, до 2014 года безопасный уровень госдолга составлял 22% к ВВП, но был повышен, причем, обоснования счетный комитет не увидел. Поэтому нынешние 29% представляются высоким уровнем.
«Также, государственный долг Казахстана ежегодно растет, реализуются риски, о которых счетный комитет говорил последние годы», - напомнила глава комитета.
Резко, в пять раз, с Т217 млрд на 1 января 2020 года до Т1,1 трлн на начало 2021 года, вырос долг местных исполнительных органов, отметила она.
«Пока это – в рамках утвержденного лимита в Т1,6 трлн, но создает риски в будущем», - сказала Годунова.
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