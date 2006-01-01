Токаев о строительстве нового ГПЗ: Затягивание этого вопроса несёт экономические и социальные риски

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danilov 17 Июня 2021 в 21:59:01
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, за последние три года потребление сжиженного нефтяного газа по стране выросло более чем в два раза.
"В Мангистауской области более 90% автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90%. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несёт не только экономические, но и социальные риски. Поручаю правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введён в эксплуатацию не позднее 2023 года", – сказал глава государства.
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