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ВБ отказал Сальвадору уйти в биткоин
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danilov 18 Июня 2021 в 12:09:27
Всемирный банк отклонил просьбу Сальвадора о помощи в переходе страны на использование BTC в качестве законного платежного средства.
Причины: проблемы с экологичностью BTC + непрозрачность.
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