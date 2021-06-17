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Экономика
ВБ отказал Сальвадору уйти в биткоин
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danilov 18 Июня 2021 в 12:09:27
Всемирный банк отклонил просьбу Сальвадора о помощи в переходе страны на использование BTC в качестве законного платежного средства.
Причины: проблемы с экологичностью BTC + непрозрачность.
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