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Экономика
Баланс ФРС впервые превысил $8 трлн
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danilov 19 Июня 2021 в 09:28:56
Совокупные активы выросли на $111,9 млрд, больше всего с марта, из-за увеличения покупок ценных бумаг
Баланс ФРС сейчас равен 37% ВВП США.


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  Dimmon 19.06.2021 в 12:51:12   # 780041
это и есть "экономическая писька" о которой я писал, кто то (ввиду размера экономики) может печатать деньги на весь мир а кто то нет (кому нужны к примеру тенге или рубли)
экономическим сексом надо заниматься, письку качать
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  Ал 19.06.2021 в 15:56:56   # 780050
Цитата: Dimmon от 19.06.2021 06:51:12
это и есть "экономическая писька" о которой я писал, кто то (ввиду размера экономики) может печатать деньги на весь мир а кто то нет (кому нужны к примеру тенге или рубли)
экономическим сексом надо заниматься, письку качать
Южная Корея, Япония и Китай могут так же как США с ЕС "капусту" печатать?
А ведь они относятся к странам с мощной экономической "писькой"...
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