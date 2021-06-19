Баланс ФРС впервые превысил $8 трлн

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danilov 19 Июня 2021 в 09:28:56
Баланс ФРС сейчас равен 37% ВВП США.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
экономическим сексом надо заниматься, письку качать
Цитата: Dimmon от 19.06.2021 06:51:12Южная Корея, Япония и Китай могут так же как США с ЕС "капусту" печатать?
это и есть "экономическая писька" о которой я писал, кто то (ввиду размера экономики) может печатать деньги на весь мир а кто то нет (кому нужны к примеру тенге или рубли)
экономическим сексом надо заниматься, письку качать
это и есть "экономическая писька" о которой я писал, кто то (ввиду размера экономики) может печатать деньги на весь мир а кто то нет (кому нужны к примеру тенге или рубли)
экономическим сексом надо заниматься, письку качать
А ведь они относятся к странам с мощной экономической "писькой"...