Дизель будет

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Июня 2021 в 17:00:27
Начиная с 13.06 возобновлено производство бензина, последние 5 дней среднесуточное производство 6,5 тыс. тонн.
Начиная с 16.06 возобновлено производство дизтоплива, последние 4 дня среднесуточное производство 5,6 тыс. тонн.
Пр этом, суточное потребление нефтепродуктов в южных регионах страны составяет: по бензину Аи-92 5,31 тыс. тонн, а по дизельному топливу 5,6 тыс. тонн. Таким образом, производство нефтепродуктов полностью покрывает текущую потребность.
Вместе с тем были вопросы по своевременной отгрузке ГСМ железнодорожным транспортом, сейчас совместно с АО «НК «КТЖ» ускоряем приоритетную отгрузку на южные регионы.
В целом по стране по состоянию на 21 июня запасы нефтепродуктов находится на комфортном уровне и составляет: по бензину 195 тыс. тонн + 32, 1 тыс. тонн в резервуарах НПЗ; по дизельному топливу 190 тыс. тонн + 22,7 тыс. тонн в резервуарах НПЗ.
Все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой нефтепродуктов на внутренний рынок.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вопросы сука одни вопросы! Где вся власть? Где антимонопольный орган? Где агенство по защите прав потребителей? Где сука спрос за то, что явно спекулятивное удержания топлива... где они!?Ну дык известно где-в Караганде!
Все скоро будет...с охреневшими ценами...денег вот не будет...я его маму мля...