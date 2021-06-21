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Экономика
Дизель будет
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danilov 21 Июня 2021 в 17:00:27
Как известно с 6 мая по 10 июня т.г. ТОО «ПКОП» находился на планово-предупредительном ремонте. На сегодняшний день, завершены ремонтные работы. Все установки работают стабильно.
Начиная с 13.06 возобновлено производство бензина, последние 5 дней среднесуточное производство 6,5 тыс. тонн.
Начиная с 16.06 возобновлено производство дизтоплива, последние 4 дня среднесуточное производство 5,6 тыс. тонн.
Пр этом, суточное потребление нефтепродуктов в южных регионах страны составяет: по бензину Аи-92 5,31 тыс. тонн, а по дизельному топливу 5,6 тыс. тонн. Таким образом, производство нефтепродуктов полностью покрывает текущую потребность.
Вместе с тем были вопросы по своевременной отгрузке ГСМ железнодорожным транспортом, сейчас совместно с АО «НК «КТЖ» ускоряем приоритетную отгрузку на южные регионы.
В целом по стране по состоянию на 21 июня запасы нефтепродуктов находится на комфортном уровне и составляет: по бензину 195 тыс. тонн + 32, 1 тыс. тонн в резервуарах НПЗ; по дизельному топливу 190 тыс. тонн + 22,7 тыс. тонн в резервуарах НПЗ.
Все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой нефтепродуктов на внутренний рынок.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 21.06.2021 в 18:51:39   # 780161
Бла бла бла... Конечно будет, а кто сомневается... Вопрос тут совсем другой, почем будет дизтопливо?
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  Tigr2 21.06.2021 в 21:14:52   # 780174
Вопросы сука одни вопросы! Где вся власть? Где антимонопольный орган? Где агенство по защите прав потребителей? Где сука спрос за то, что явно спекулятивное удержания топлива... где они!?
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  старик 21.06.2021 в 22:00:36   # 780184
Quote:
Вопросы сука одни вопросы! Где вся власть? Где антимонопольный орган? Где агенство по защите прав потребителей? Где сука спрос за то, что явно спекулятивное удержания топлива... где они!?
Ну дык известно где-в Караганде!
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  Денис222 21.06.2021 в 22:13:45   # 780189
Не хотите платных убитых дорог? Тогда х.й вам топлива...да?)
Все скоро будет...с охреневшими ценами...денег вот не будет...я его маму мля...
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