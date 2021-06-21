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Экономика
Единая валюта 15 государств Западной Африки будет введена в 2027 году
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danilov 21 Июня 2021 в 17:56:33
Сейчас 8 стран Западной Африки входят в зону франка и имеют в качестве денежной единицы западноафриканский франк (франк Африканского финансового сообщества). Остальные государства региона имеют собственные национальные валюты.

В декабре 2019 года страны - члены ЭКОВАС достигли соглашения с Францией об изменении в механизме валютной зоны западноафриканского франка. Согласно договоренности, западноафриканский франк переименовывается в эко (производное от первых трех букв аббревиатуры ЭКОВАС), но остается привязанным к евро.

При этом отменяется положение, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка Африканского финансового сообщества, хранятся на счетах Центробанка Франции.

Аннулируется также требование присутствия представителя Франции в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки. Сейчас страны ЭКОВАС сделали следующий шаг и объявили о дате запуска собственной валюты.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 21.06.2021 в 21:04:50   # 780170
Там походу с демократией проблемы начинаются и правами человеком...
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