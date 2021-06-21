"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года

"Узбекские потребители рады видеть бренд Lada и они его рассматривают как такой люксовый автомобиль в сравнении с автомобилями GM"



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В настоящее время на 3-х производственных площадках АО «ДжиЭм Узбекистан» производятся 10 моделей автомобилей под брендами «Шевроле» (Chevrolet) и «Равон» (Ravon), в частности модели Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra) выпускаются на основном производстве в г.Асаке, модели Captiva, Malibu в филиале в г. Ташкенте, модели Damas, Labo в филиале в г.Питнаке.

... АО «GM UZBEKISTAN» https://uzavtosanoat.uz/ao-GM-UZBEKISTAN.html ...В настоящее время на 3-х производственных площадках АО «ДжиЭм Узбекистан» производятся 10 моделей автомобилей под брендами «Шевроле» (Chevrolet) и «Равон» (Ravon), в частности модели Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra) выпускаются на основном производстве в г.Асаке, модели Captiva, Malibu в филиале в г. Ташкенте, модели Damas, Labo в филиале в г.Питнаке....