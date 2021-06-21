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Экономика
"АвтоВАЗ" начнет сборку автомобилей Lada в Узбекистане в течение года
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danilov 21 Июня 2021 в 18:18:47
"АвтоВАЗ" намерен запустить сборочное производство автомобилей Lada в Узбекистане в течение ближайших 12 месяцев.

Об этом рассказал президент компании Николя Мор, передает РИА Новости.
"Что касается Узбекистана — раньше это был достаточно закрытый рынок, где работал UzAuto, который был аффилирован GM. Сейчас этот рынок понемногу открывается", — пояснил Мор.

По его словам, это происходит по многим причинам, в том числе связанными с развивающейся интеграцией в рамках ЕАЭС.

Также глава "АвтоВАЗа" отметил, что Узбекистан в последнее время внедряет на внутреннем рынке "те же самые утилизационные сборы подобно тому, как это было сделано в России".

"Поэтому разумный способ как развивать свое присутствие на этом рынке — работать с локальным партнером, который бы осуществлял сборку из машинокомплектов. У нас есть такой локальный партнер, и мы запустим такого рода операции по сборке там локально — сначала это будут модели Lada, потом это будут модели Renault в ближайшие 12 месяцев", — добавил Мор.

Глава компании также уточнил, что пока доля Lada на авторынке Узбекистана будет достаточно небольшой в связи с присутствием UzAvto.

"Узбекские потребители рады видеть бренд Lada и они его рассматривают как такой люксовый автомобиль в сравнении с автомобилями GM", — отметил Мор.
Узбекистан и Казахстан являются крупнейшими экспортными рынками для "АвтоВАЗа" на пространстве СНГ.

Среди стран дальнего зарубежья на первом месте стоит Египет, добавил топ-менеджер.
Согласно официальным данным, экспортные продажи "АвтоВАЗа" в 2020 году составили 41 тысячу автомобилей (-19% к 2019 году), из них 5 тысяч реализованы в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/avtovaz-nachnet-sborku-avtomobiley-lada-v-uzbekistane-v-techenie-goda-19326600.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 21.06.2021 в 20:59:06   # 780167
Они его рассматривают как люксовый автомобиль по отношению к GM. Рассмешил поц не по детски. именно какой люксовый автомобиль?
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  Ал 21.06.2021 в 21:06:02   # 780172
Quote:
"Узбекские потребители рады видеть бренд Lada и они его рассматривают как такой люксовый автомобиль в сравнении с автомобилями GM"

Quote:
АО «GM UZBEKISTAN» https://uzavtosanoat.uz/ao-GM-UZBEKISTAN.html
...
В настоящее время на 3-х производственных площадках АО «ДжиЭм Узбекистан» производятся 10 моделей автомобилей под брендами «Шевроле» (Chevrolet) и «Равон» (Ravon), в частности модели Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra) выпускаются на основном производстве в г.Асаке, модели Captiva, Malibu в филиале в г. Ташкенте, модели Damas, Labo в филиале в г.Питнаке.
...

Кто искал люксовые модели GM?
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  troll 21.06.2021 в 21:40:51   # 780178
встреча байдена и путина, байдена и эрдогана. турцию открывают для россиян. пустили франко-россиян в узбекистан. о чем же договорились эти дядьки?...
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