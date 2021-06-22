Перебой поставок нефтепродуктов в южных регионах будет устранен в ближайшее время

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danilov 22 Июня 2021 в 16:53:08
Основными причинами снижения остатков в южных регионах страны являются остановка на ремонт ТОО «ПКОП», а также то, что за 5-6 дней до запуска ТОО «ПКОП» резко сократилась подача заявок со стороны предпринимателей - владельцев заправочных станций на Туркестанскую, Кызылординскую, Жамбылскую области с ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПНХЗ» из-за высоких ж/д тарифов по сравнению с ТОО «ПКОП» в ожидании его запуска после ремонта.
Начиная с 13.06 возобновлено производство бензина, последние 5 дней среднесуточное производство составляет 6,5 тыс. тонн.
Начиная с 16.06 возобновлено производство дизтоплива, последние 4 дня среднесуточное производство 6 тыс. тонн.
При этом, суточное потребление нефтепродуктов в южных регионах страны составляет: по бензину Аи-92 - 5,31 тыс. тонн, а по дизельному топливу - 5,6 тыс. тонн.
Таким образом, производство нефтепродуктов полностью покрывает текущую потребность. При этом, даже во время ремонта на Шымкентском НПЗ, предприниматели имели возможность приобретать топливо на Атырауском и Павлодарском НПЗ, а в регионе были сформированы запасы нефтепродуктов. Это стандартная практика, заводы каждый год проходят плановые ремонты.
Вместе с тем были вопросы по своевременной отгрузке ГСМ железнодорожным транспортом, сейчас совместно с АО «НК «КТЖ» ускоряем приоритетную отгрузку на южные регионы. Министерство обеспечивает координацию в сфере производства нефтепродуктов, дальнейшие процессы - это бизнес отношения между предпринимателями. Несмотря на это, в данный момент для минимизации сбоев поставок министерством ведется работа по обеспечению доставки топлива в южные регионы в ручном режиме. Ситуация нормализуется в ближайшее время
В целом по стране по состоянию на 21 июня запасы нефтепродуктов находится на комфортном уровне и составляет: по бензину 195 тыс. тонн + 32, 1 тыс. тонн в резервуарах НПЗ; по дизельному топливу 190 тыс. тонн + 22,7 тыс. тонн в резервуарах НПЗ.
Все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой нефтепродуктов на внутренний рынок.