Как отличаются цены на продукты в Казахстане и других странах

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Гость 24 Июня 2021 в 16:14:17
Главным образом поднялись в цене морковь и картофель - на 48% и на 53% соответственно, а также подсолнечное масло, сахар, гречка, курятина и куриные яйца.
Forbes.kz сравнил розничные цены в онлайн-супермаркетах Казахстана, России, Турции, Украины, Беларуси, Франции и Германии по таким продуктам как подсолнечное масло, яйца, помидоры, огурцы, морковь, говядина, картофель и сахар.
Цены на продукты питания указаны на состояние 22 июня 2021.
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Forbes.kz сравнил розничные цены в онлайн-супермаркетах
Цитата: GoodZone от 24.06.2021 11:29:58
Данные не корректны, общаюсь с россиянами, они от наших цен на овощи в шоке...
Данные не корректны, общаюсь с россиянами, они от наших цен на овощи в шоке...
Россиянам как бы на цены в кз пофигу, они в шоке со своих цен на овощи.и с импортозамещения.и развития сельского хозяйства. Ну оно бывает так, когда ставишь министром сельского хозяйства сынка своего друга, по какому угодно признаку, только не признаку профессионализма.
А вообще да, россияне часто в шоке, как в Казахстане всё дешево, им такие цены давно не снились! Так что радуйтесь))
Цитата: RFA от 24.06.2021 16:42:54Десяток яиц в моем городе около 500, картопля в районе 350, черешня в зависимости от товарного вида от 1300 и выше.
Говядина вырезка 550 рублей, огурцы 80 рублей, помидоры от 120 до 200 рублей, картопля не больше 50 рублей, яйца сейчас 50, были 80 рублей, сахар предел 50, растительное масло любое 100-110 рублей. На картошку не точно т.к. она своя, на её цены не обращаю внимание. И ещё, черешня 210, была месяц назад 500.
Говядина вырезка 550 рублей, огурцы 80 рублей, помидоры от 120 до 200 рублей, картопля не больше 50 рублей, яйца сейчас 50, были 80 рублей, сахар предел 50, растительное масло любое 100-110 рублей. На картошку не точно т.к. она своя, на её цены не обращаю внимание. И ещё, черешня 210, была месяц назад 500.
В тенге, естественно...