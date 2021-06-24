Как отличаются цены на продукты в Казахстане и других странах

Говядина вырезка 550 рублей, огурцы 80 рублей, помидоры от 120 до 200 рублей, картопля не больше 50 рублей, яйца сейчас 50, были 80 рублей, сахар предел 50, растительное масло любое 100-110 рублей. На картошку не точно т.к. она своя, на её цены не обращаю внимание. И ещё, черешня 210, была месяц назад 500.