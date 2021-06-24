 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Как отличаются цены на продукты в Казахстане и других странах
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 24 Июня 2021 в 16:14:17
С начала 2021 рост цен в Казахстане на социально значимые продовольственные товары составил 6,7% (в 2020 за тот же период - 5,5%)
Главным образом поднялись в цене морковь и картофель - на 48% и на 53% соответственно, а также подсолнечное масло, сахар, гречка, курятина и куриные яйца.
Forbes.kz сравнил розничные цены в онлайн-супермаркетах Казахстана, России, Турции, Украины, Беларуси, Франции и Германии по таким продуктам как подсолнечное масло, яйца, помидоры, огурцы, морковь, говядина, картофель и сахар.
Цены на продукты питания указаны на состояние 22 июня 2021.


1067x427
( 92.62Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 24.06.2021 в 16:28:22   # 780326
Нехватает графы "зарплата"
поощрить (8) | покарать
  GoodZone 24.06.2021 в 17:29:58   # 780337
Данные не корректны, общаюсь с россиянами, они от наших цен на овощи в шоке...
поощрить (5) | покарать
  Zoggyla 24.06.2021 в 18:21:42   # 780345
прям живем фактически в ценовом раю! Может хватит людям туфту впихивать?
поощрить (3) | покарать
  Ал 24.06.2021 в 21:02:12   # 780357
Quote:
Forbes.kz сравнил розничные цены в онлайн-супермаркетах
поощрить | покарать
  Денис222 24.06.2021 в 21:25:30   # 780363
Предлагаю, как только цены вверх, ЗП депутатов вниз! С их доходами то, пустяк...
поощрить | покарать
  almako 24.06.2021 в 22:34:24   # 780374
Цитата: GoodZone от 24.06.2021 11:29:58
Данные не корректны, общаюсь с россиянами, они от наших цен на овощи в шоке...

Россиянам как бы на цены в кз пофигу, они в шоке со своих цен на овощи.и с импортозамещения.и развития сельского хозяйства. Ну оно бывает так, когда ставишь министром сельского хозяйства сынка своего друга, по какому угодно признаку, только не признаку профессионализма.
А вообще да, россияне часто в шоке, как в Казахстане всё дешево, им такие цены давно не снились! Так что радуйтесь))
поощрить (1) | покарать (2)
  RFA 24.06.2021 в 22:42:54   # 780375
Говядина вырезка 550 рублей, огурцы 80 рублей, помидоры от 120 до 200 рублей, картопля не больше 50 рублей, яйца сейчас 50, были 80 рублей, сахар предел 50, растительное масло любое 100-110 рублей. На картошку не точно т.к. она своя, на её цены не обращаю внимание. И ещё, черешня 210, была месяц назад 500.
поощрить (2) | покарать
  RFA 24.06.2021 в 22:44:22   # 780376
Арматура 76000 рублей, доска неделю назад смотрел 18000 рублей.
поощрить (1) | покарать
  RFA 24.06.2021 в 22:44:51   # 780377
За тонну и за куб соответственно.
поощрить (1) | покарать
  Ал 25.06.2021 в 07:35:42   # 780390
Цитата: RFA от 24.06.2021 16:42:54
Говядина вырезка 550 рублей, огурцы 80 рублей, помидоры от 120 до 200 рублей, картопля не больше 50 рублей, яйца сейчас 50, были 80 рублей, сахар предел 50, растительное масло любое 100-110 рублей. На картошку не точно т.к. она своя, на её цены не обращаю внимание. И ещё, черешня 210, была месяц назад 500.
Десяток яиц в моем городе около 500, картопля в районе 350, черешня в зависимости от товарного вида от 1300 и выше.
В тенге, естественно...
поощрить | покарать
  shlenchak 25.06.2021 в 07:45:28   # 780391
Блядь, а почему не сравнивают с Азиатскими странами? С Узбекистаном? Кыргызтаном? Туркменистаном?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь