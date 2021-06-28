 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Аргентинские парадоксы семейской картошки
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 28 Июня 2021 в 13:48:56
В Семее не осталось запасов социальных овощей, из-за чего цены растут быстрее, чем всходит молодой картофель. Если еще несколько месяцев назад килограмм картофеля продавался за 80 тенге, то теперь его цена колеблется от 260 до 300 тенге, а за килограмм моркови просят уже 400 тенге. В городском акимате уверяют, что причиной скачка цен стали истощившиеся запасы на складах.

Всё, что было заложено в стабилизационный фонд и отпускалось по низким ценам, давно продано. Теперь на прилавках можно встретить только привозные овощи.

– Рост цен является сезонным в связи с завершением реализации продукции стабилизационного фонда, сокращением запасов прошлогоднего урожая и поставкой овощей из южных регионов и соседних государств, – пояснил руководитель отдела предпринимательства акимата г. Семея Данияр ШАКАРИМОВ. – Кроме того, на рост цен влияют расходы по доставке овощной продукции, включая аренду транспорта, стоимость дизтоплива, работу грузчиков.

С чиновником можно было бы согласиться, если бы не парадокс: стоимость картофеля из Южного Казахстана или Павлодарской области всего на 100–150 тенге меньше цены груш, завезенных из Аргентины. Видимо, доставка через океан и десятки границ ближе и дешевле, чем внутри своего отечества.

Продавцы застенчивым шепотом поясняют, что хозяева овощных лавок и оптовики накручивают цены на простые овощи именно из-за того, что картофель и лук более востребованны.

Без заморских груш, пусть они будут стоить заоблачно, простой покупатель обойдется, поэтому на них ценник и не накручивают, а вот картошку каждый непременно купит, сколько за нее ни проси. Чем предприниматели и пользуются, спеша заработать, пока не подоспеет местный урожай молодого картофеля.

Чтобы избежать скачка цен на социальные продукты, в отделе предпринимательства Семея планируют осенью увеличить закуп овощей в стабфонд, чтобы запасов хватило на следующие весну и лето.

– На 2021–2022 годы запланирован закуп плодоовощной продукции в количестве 3 500 тонн, в том числе картофеля – 1 500 тонн, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году, капусты – 850 тонн, моркови – 400 тонн, лука – 750 тонн, – заверил Данияр Шакаримов.

Но вот молоком запастись не получится. А на кисломолочную продукцию цены выросли почти так же, как и на овощи. И опять в акимате объясняют причины удорожания транспортными расходами.

– Собственное производство молочных продуктов не обеспечивает потребности населения Семея. Поэтому недостающий объем молочной продукции поставляется из молокоперерабатывающих предприятий Усть-Каменогорска и Павлодара. На рост оптовых и розничных цен на товары, доставляемые автотранспортом, оказывает влияние и удорожание горюче-смазочных материалов, – отметил глава отдела предпринимательства Семея и заверил, что в городе продолжает работать мониторинговая группа по недопущению необоснованного роста цен. Только борщевой набор продуктов дешевле от этого не становится.

Семей

Автор: Алла Белякина

https://www.caravan.kz/gazeta/argentinskie-paradoksy-semejjskojj-kartoshki-748259/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 28.06.2021 в 13:58:35   # 780571
Заиба-ла это картошка
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь