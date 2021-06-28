Аргентинские парадоксы семейской картошки

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Гость 28 Июня 2021 в 13:48:56
Всё, что было заложено в стабилизационный фонд и отпускалось по низким ценам, давно продано. Теперь на прилавках можно встретить только привозные овощи.
– Рост цен является сезонным в связи с завершением реализации продукции стабилизационного фонда, сокращением запасов прошлогоднего урожая и поставкой овощей из южных регионов и соседних государств, – пояснил руководитель отдела предпринимательства акимата г. Семея Данияр ШАКАРИМОВ. – Кроме того, на рост цен влияют расходы по доставке овощной продукции, включая аренду транспорта, стоимость дизтоплива, работу грузчиков.
С чиновником можно было бы согласиться, если бы не парадокс: стоимость картофеля из Южного Казахстана или Павлодарской области всего на 100–150 тенге меньше цены груш, завезенных из Аргентины. Видимо, доставка через океан и десятки границ ближе и дешевле, чем внутри своего отечества.
Продавцы застенчивым шепотом поясняют, что хозяева овощных лавок и оптовики накручивают цены на простые овощи именно из-за того, что картофель и лук более востребованны.
Без заморских груш, пусть они будут стоить заоблачно, простой покупатель обойдется, поэтому на них ценник и не накручивают, а вот картошку каждый непременно купит, сколько за нее ни проси. Чем предприниматели и пользуются, спеша заработать, пока не подоспеет местный урожай молодого картофеля.
Чтобы избежать скачка цен на социальные продукты, в отделе предпринимательства Семея планируют осенью увеличить закуп овощей в стабфонд, чтобы запасов хватило на следующие весну и лето.
– На 2021–2022 годы запланирован закуп плодоовощной продукции в количестве 3 500 тонн, в том числе картофеля – 1 500 тонн, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году, капусты – 850 тонн, моркови – 400 тонн, лука – 750 тонн, – заверил Данияр Шакаримов.
Но вот молоком запастись не получится. А на кисломолочную продукцию цены выросли почти так же, как и на овощи. И опять в акимате объясняют причины удорожания транспортными расходами.
– Собственное производство молочных продуктов не обеспечивает потребности населения Семея. Поэтому недостающий объем молочной продукции поставляется из молокоперерабатывающих предприятий Усть-Каменогорска и Павлодара. На рост оптовых и розничных цен на товары, доставляемые автотранспортом, оказывает влияние и удорожание горюче-смазочных материалов, – отметил глава отдела предпринимательства Семея и заверил, что в городе продолжает работать мониторинговая группа по недопущению необоснованного роста цен. Только борщевой набор продуктов дешевле от этого не становится.
Семей
Автор: Алла Белякина
https://www.caravan.kz/gazeta/argentinskie-paradoksy-semejjskojj-kartoshki-748259/