Аналитики сообщили о падении мировых цен на бензин.

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doodles 03 Июля 2021 в 15:54:08
Самый дорогой бензин продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешёвый —в Иране, он стоил 0,32 доллара за литр. Аналитики отметили, что топливо также недорого стоит в Алжире, Нигерии, Малайзии, Саудовской Аравии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии.
Цена бензина в России в прошлом году была ниже средней — 0,64 доллара, в то время как в 2019 году он стоил 0,7 доллара. Самый дорогой бензин продавался в странах Западной и Северной Европы: 1,48 доллара стоил литр в Германии, 1,56 — в Норвегии, 1,63 — в Италии и 1,71 — в Финляндии. Об этом сообщает "Рамблер".
https://finance.rambler.ru/markets/46739627/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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