Совет МВФ одобрил распределение $650 млрд.долларов странам пострадавшим от коронавируса

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danilov 11 Июля 2021 в 12:40:56
"Исполнительный совет МВФ согласился с моим предложением о новом общем распределении SDR, эквивалентном $650 млрд – крупнейшем распределении в истории МВФ – для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", - заявила Георгиева.
По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса и помощь уязвимым государствам пострадавшим от коронавируса.
Директор-распорядитель Фонда напомнила, что подобная инициатива в 2009 году позволила внести весомый вклад в восстановление мировой экономики после глобального финансового кризиса.
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Специальные права заимствования https://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_права_заимствованияQuote:
СДР (специальные права заимствования) (рус.)
SDR (Special Drawing Rights) (англ.)
D.T.S. (Droit de tirage spécial) (фр.)
Специальные права заимствования (СПЗ) или СДР[1] (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались.
Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.
Не является ни валютой, ни долговым обязательством[2]. В настоящее время СДР, помимо расчётов между Фондом и его членами, используются 14 официальными организациями, так называемыми сторонними держателями СДР. Три государства установили паритеты своих валют в СДР (в конце 80-х годов их было 11); около 10 международных и региональных организаций используют СДР в качестве счетной единицы. Ряд международных организаций используют СДР для выражения в них денежных величин: цен, тарифов за услуги связи, перевозки и т. д.. Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.
...
СДР (специальные права заимствования) (рус.)
SDR (Special Drawing Rights) (англ.)
D.T.S. (Droit de tirage spécial) (фр.)
Специальные права заимствования (СПЗ) или СДР[1] (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались.
Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.
Не является ни валютой, ни долговым обязательством[2]. В настоящее время СДР, помимо расчётов между Фондом и его членами, используются 14 официальными организациями, так называемыми сторонними держателями СДР. Три государства установили паритеты своих валют в СДР (в конце 80-х годов их было 11); около 10 международных и региональных организаций используют СДР в качестве счетной единицы. Ряд международных организаций используют СДР для выражения в них денежных величин: цен, тарифов за услуги связи, перевозки и т. д.. Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.
...
Специальные права заимствования (СДР) https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
18 февраля 2021 г.
СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют официальные резервы его государств-членов. По состоянию на март 2016 года создано и распределено среди государств-членов 204,1 млрд СДР (эквивалентно приблизительно 285 млрд долларов США). СДР могут обмениваться на свободно используемые валюты. Стоимость СДР в настоящее время основана на корзине из четырех основных валют: доллара США, евро, японской иены и фунта стерлингов. Эта корзина будет расширена и станет включать китайский юань в качестве пятой валюты с 1 октября 2016 года.
Роль СДР
СДР были созданы в качестве дополнительного международного резервного актива в контексте Бреттонвудской системы фиксированных обменных курсов. В результате распада Бреттонвудской системы в 1973 году и перехода основных валют на режимы плавающего обменного курса использование СДР в качестве глобального резервного актива уменьшилось. Тем не менее, распределения СДР могут сыграть определенную роль в предоставлении государствам-членам ликвидности и дополнении их официальных резервов, как это было во время мирового финансового кризиса.
СДР являются расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций.
СДР не являются ни валютой, ни требованиями к МВФ. Они, скорее, представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам государств-членов МВФ. СДР могут обмениваться на эти валюты.
...
18 февраля 2021 г.
СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют официальные резервы его государств-членов. По состоянию на март 2016 года создано и распределено среди государств-членов 204,1 млрд СДР (эквивалентно приблизительно 285 млрд долларов США). СДР могут обмениваться на свободно используемые валюты. Стоимость СДР в настоящее время основана на корзине из четырех основных валют: доллара США, евро, японской иены и фунта стерлингов. Эта корзина будет расширена и станет включать китайский юань в качестве пятой валюты с 1 октября 2016 года.
Роль СДР
СДР были созданы в качестве дополнительного международного резервного актива в контексте Бреттонвудской системы фиксированных обменных курсов. В результате распада Бреттонвудской системы в 1973 году и перехода основных валют на режимы плавающего обменного курса использование СДР в качестве глобального резервного актива уменьшилось. Тем не менее, распределения СДР могут сыграть определенную роль в предоставлении государствам-членам ликвидности и дополнении их официальных резервов, как это было во время мирового финансового кризиса.
СДР являются расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций.
СДР не являются ни валютой, ни требованиями к МВФ. Они, скорее, представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам государств-членов МВФ. СДР могут обмениваться на эти валюты.
...
Quote:
Токаев поручил правительству разработать концепцию по управлению госдолгом
10 Июль 2021
По словам президента, расходы Казахстана на выплату внешних долгов значительно вырастут в предстоящие 25 лет. Правительству Казахстана необходимо разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает inbusiness.kz. "В предстоящие 25 лет ожидается почти 6-кратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства. К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21% до 49%. При этом большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте", – сказал Токаев на расширенном заседании правительства в субботу. Он подчеркнул, что квазигоссектор также имеет значительную "долговую нагрузку". Единого документа по подходам к управлению государственным долгом по-прежнему нет, отметил глава государства. "Есть, над чем задуматься. Правительству предстоит разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом", – поручил он.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/tokaev-poruchil-pravitelstvu-razrabotat-koncepciyu-po-upravleniyu-gosudarstvennym-i-kvazigosudarstvennym-dolgom
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
10 Июль 2021
По словам президента, расходы Казахстана на выплату внешних долгов значительно вырастут в предстоящие 25 лет. Правительству Казахстана необходимо разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает inbusiness.kz. "В предстоящие 25 лет ожидается почти 6-кратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства. К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21% до 49%. При этом большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте", – сказал Токаев на расширенном заседании правительства в субботу. Он подчеркнул, что квазигоссектор также имеет значительную "долговую нагрузку". Единого документа по подходам к управлению государственным долгом по-прежнему нет, отметил глава государства. "Есть, над чем задуматься. Правительству предстоит разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом", – поручил он.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/tokaev-poruchil-pravitelstvu-razrabotat-koncepciyu-po-upravleniyu-gosudarstvennym-i-kvazigosudarstvennym-dolgom
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Quote:
Экстремальная засуха в РК: цены на корма взлетели, фермеры на юге и западе на грани разорения
09 Июль 2021
Партия ADAL и Ассоциация фермеров обратились к премьеру за поддержкой терпящего бедствие бизнеса. Вчера партия ADAL совместно с Ассоциацией фермеров Казахстана провели круглый стол на тему «Экстремальная засуха в Казахстане». На мероприятие были приглашены фермеры и предприниматели пострадавших от засухи регионов. В ходе круглого стола были обсуждены проблемы и последствия засухи, а также были предложены варианты выхода из ситуации по спасению действующего поголовья скота фермеров. По итогам мероприятия были выработаны рекомендации для правительства и изложены в совместном заявлении от партии ADAL и Ассоциации фермеров Казахстана. Inbusiness.kz публикует данное обращение в полном объеме: «Уважаемый Аскар Узакпаевич! В целях обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения занятости на селе, а также дальнейшего развития мелких и средних фермеров политическая партия ADAL и Ассоциация фермеров Казахстана просят экстренно принять следующие меры, направленные на решение последствий засухи и нехватки кормов для скота: Предоставить отсрочку по действующим кредитам, выданным банками второго уровня, а также национальными управляющими холдингами хозяйствующим субъектам в сфере животноводства и птицеводства в регионах, пострадавших от засухи, сроком до двух лет. Это позволит фермерам направить освободившиеся финансовые средства на закуп кормов и сохранение маточного поголовья скота. Обеспечить выделение необходимого объема субсидий из местного бюджета на приобретение дорожающих кормов в рамках Правил субсидирования животноводства для удешевления стоимости кормов. Выделить дополнительные финансовые средства АО «Продкорпорация» для осуществления закупа зернофуража с целью обеспечения кормовой базой пострадавших регионов в зимний период. Ввести временный запрет (или квотирование) экспорта кормов (сено, солома, зернофураж, прочее) до 1 апреля 2022 года. Эта мера позволит обеспечить внутренний рынок необходимым объемом кормовой базы, а также стабилизировать цену на основные виды кормов. Мера по защите внутреннего рынка является оправданной в связи с аналогичной ситуацией в приграничных государствах. Увеличить норматив субсидий по возмещению затрат на обустройство колодцев и скважин с 50% до 80% для пострадавших регионов от засухи. Увеличить норматив субсидий по возмещению затрат на приобретение семян многолетних трав с 50% до 80% за счет средств местного бюджета для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся кормопроизводством. Принять меры по перевозке скота из пострадавших областей в благополучные регионы, при необходимости использовать возможности Вооруженных сил страны. При МСХ РК создать ШТАБ по экстренному решению вопросов в части перевозки скота в северные, а кормов в южные и западные регионы при участием КТЖ, МИИР, МИО и других ответственных органов. Предоставить временные субсидии до 50% на перевозку скота и кормов ж.-д. и автотранспортом для хозяйств из пострадавших от засухи регионов. Провести ревизию (поголовный учет) падежа скота, с записью в соответствующие базы данных и последующей выплатой компенсаций по аналогии с птицефабриками в период падежа от птичьего гриппа. Для экстренного принятия вышеуказанных мер, а также оперативного рассмотрения выделения финансовых средств предлагается введение режима ЧС на территориях пострадавших областей. А также для системного решения проблемы в последующие годы, связанные с аномальной засухой и отсутствием кормов, предлагается включить в Национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 годы специальное направление с конкретными индикаторами по производству, заготовке, хранению и транспортировке кормов. Данное направление должно учитывать природно-климатическую специфику регионов (до уровня районов), численность поголовья скота, фактический объем кормов, необходимый для обеспечения потребности каждого региона, так и потребность кормодефицитных регионов. Дополнительными индикаторами для каждого региона должны стать: развитие семенного фонда многолетних трав, расширение площадей посевов кормовых культур (в том числе вспашка балансовых земель), обеспечение и содержание вспомогательной техники для посевов и сбора кормовых культур, инфраструктура хранения кормов и их перевозки для соблюдения межрегионального баланса кормов. Председатель политической партии ADAL С. Султангали Председатель правления Ассоциация фермеров Казахстана Ж. Дайрабаев»
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/ekstremalnaya-zasuha-v-rk-ceny-na-korma-vzleteli-fermery-na-yuge-i-zapade-na-grani-razoreniya
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
09 Июль 2021
Партия ADAL и Ассоциация фермеров обратились к премьеру за поддержкой терпящего бедствие бизнеса. Вчера партия ADAL совместно с Ассоциацией фермеров Казахстана провели круглый стол на тему «Экстремальная засуха в Казахстане». На мероприятие были приглашены фермеры и предприниматели пострадавших от засухи регионов. В ходе круглого стола были обсуждены проблемы и последствия засухи, а также были предложены варианты выхода из ситуации по спасению действующего поголовья скота фермеров. По итогам мероприятия были выработаны рекомендации для правительства и изложены в совместном заявлении от партии ADAL и Ассоциации фермеров Казахстана. Inbusiness.kz публикует данное обращение в полном объеме: «Уважаемый Аскар Узакпаевич! В целях обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения занятости на селе, а также дальнейшего развития мелких и средних фермеров политическая партия ADAL и Ассоциация фермеров Казахстана просят экстренно принять следующие меры, направленные на решение последствий засухи и нехватки кормов для скота: Предоставить отсрочку по действующим кредитам, выданным банками второго уровня, а также национальными управляющими холдингами хозяйствующим субъектам в сфере животноводства и птицеводства в регионах, пострадавших от засухи, сроком до двух лет. Это позволит фермерам направить освободившиеся финансовые средства на закуп кормов и сохранение маточного поголовья скота. Обеспечить выделение необходимого объема субсидий из местного бюджета на приобретение дорожающих кормов в рамках Правил субсидирования животноводства для удешевления стоимости кормов. Выделить дополнительные финансовые средства АО «Продкорпорация» для осуществления закупа зернофуража с целью обеспечения кормовой базой пострадавших регионов в зимний период. Ввести временный запрет (или квотирование) экспорта кормов (сено, солома, зернофураж, прочее) до 1 апреля 2022 года. Эта мера позволит обеспечить внутренний рынок необходимым объемом кормовой базы, а также стабилизировать цену на основные виды кормов. Мера по защите внутреннего рынка является оправданной в связи с аналогичной ситуацией в приграничных государствах. Увеличить норматив субсидий по возмещению затрат на обустройство колодцев и скважин с 50% до 80% для пострадавших регионов от засухи. Увеличить норматив субсидий по возмещению затрат на приобретение семян многолетних трав с 50% до 80% за счет средств местного бюджета для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся кормопроизводством. Принять меры по перевозке скота из пострадавших областей в благополучные регионы, при необходимости использовать возможности Вооруженных сил страны. При МСХ РК создать ШТАБ по экстренному решению вопросов в части перевозки скота в северные, а кормов в южные и западные регионы при участием КТЖ, МИИР, МИО и других ответственных органов. Предоставить временные субсидии до 50% на перевозку скота и кормов ж.-д. и автотранспортом для хозяйств из пострадавших от засухи регионов. Провести ревизию (поголовный учет) падежа скота, с записью в соответствующие базы данных и последующей выплатой компенсаций по аналогии с птицефабриками в период падежа от птичьего гриппа. Для экстренного принятия вышеуказанных мер, а также оперативного рассмотрения выделения финансовых средств предлагается введение режима ЧС на территориях пострадавших областей. А также для системного решения проблемы в последующие годы, связанные с аномальной засухой и отсутствием кормов, предлагается включить в Национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 годы специальное направление с конкретными индикаторами по производству, заготовке, хранению и транспортировке кормов. Данное направление должно учитывать природно-климатическую специфику регионов (до уровня районов), численность поголовья скота, фактический объем кормов, необходимый для обеспечения потребности каждого региона, так и потребность кормодефицитных регионов. Дополнительными индикаторами для каждого региона должны стать: развитие семенного фонда многолетних трав, расширение площадей посевов кормовых культур (в том числе вспашка балансовых земель), обеспечение и содержание вспомогательной техники для посевов и сбора кормовых культур, инфраструктура хранения кормов и их перевозки для соблюдения межрегионального баланса кормов. Председатель политической партии ADAL С. Султангали Председатель правления Ассоциация фермеров Казахстана Ж. Дайрабаев»
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/ekstremalnaya-zasuha-v-rk-ceny-na-korma-vzleteli-fermery-na-yuge-i-zapade-na-grani-razoreniya
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz