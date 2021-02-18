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Экономика
Совет МВФ одобрил распределение $650 млрд.долларов странам пострадавшим от коронавируса
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danilov 11 Июля 2021 в 12:40:56
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 8 июля одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд. Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Исполнительный совет МВФ согласился с моим предложением о новом общем распределении SDR, эквивалентном $650 млрд – крупнейшем распределении в истории МВФ – для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", - заявила Георгиева.

По словам директора-распорядителя Фонда, распределение SDR должно быть завершено до конца следующего месяца, а его цель – удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей государств-членов МВФ в резервах в условиях кризиса и помощь уязвимым государствам пострадавшим от коронавируса.

Директор-распорядитель Фонда напомнила, что подобная инициатива в 2009 году позволила внести весомый вклад в восстановление мировой экономики после глобального финансового кризиса.
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  troll 11.07.2021 в 16:03:10   # 781341
призовые главам государств за участие в "игре".
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  Ал 11.07.2021 в 16:20:04   # 781342
Quote:
Специальные права заимствования https://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_права_заимствования
СДР (специальные права заимствования) (рус.)
SDR (Special Drawing Rights) (англ.)
D.T.S. (Droit de tirage spécial) (фр.)
Специальные права заимствования (СПЗ) или СДР[1] (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались.

Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.
Не является ни валютой, ни долговым обязательством[2]. В настоящее время СДР, помимо расчётов между Фондом и его членами, используются 14 официальными организациями, так называемыми сторонними держателями СДР. Три государства установили паритеты своих валют в СДР (в конце 80-х годов их было 11); около 10 международных и региональных организаций используют СДР в качестве счетной единицы. Ряд международных организаций используют СДР для выражения в них денежных величин: цен, тарифов за услуги связи, перевозки и т. д.. Используется для регулирования сальдо платёжных балансов, для покрытия дефицита платежного баланса, пополнения резервов, расчётов по кредитам МВФ.
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Специальные права заимствования (СДР) https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
18 февраля 2021 г.
СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют официальные резервы его государств-членов. По состоянию на март 2016 года создано и распределено среди государств-членов 204,1 млрд СДР (эквивалентно приблизительно 285 млрд долларов США). СДР могут обмениваться на свободно используемые валюты. Стоимость СДР в настоящее время основана на корзине из четырех основных валют: доллара США, евро, японской иены и фунта стерлингов. Эта корзина будет расширена и станет включать китайский юань в качестве пятой валюты с 1 октября 2016 года.
Роль СДР
СДР были созданы в качестве дополнительного международного резервного актива в контексте Бреттонвудской системы фиксированных обменных курсов. В результате распада Бреттонвудской системы в 1973 году и перехода основных валют на режимы плавающего обменного курса использование СДР в качестве глобального резервного актива уменьшилось. Тем не менее, распределения СДР могут сыграть определенную роль в предоставлении государствам-членам ликвидности и дополнении их официальных резервов, как это было во время мирового финансового кризиса.
СДР являются расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций.
СДР не являются ни валютой, ни требованиями к МВФ. Они, скорее, представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам государств-членов МВФ. СДР могут обмениваться на эти валюты.
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  DITRX 11.07.2021 в 19:57:27   # 781349
Эххх чувствую ща все в красную зону перейдут
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  Ал 11.07.2021 в 20:52:47   # 781359

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Токаев поручил правительству разработать концепцию по управлению госдолгом
10 Июль 2021
По словам президента, расходы Казахстана на выплату внешних долгов значительно вырастут в предстоящие 25 лет. Правительству Казахстана необходимо разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает inbusiness.kz. "В предстоящие 25 лет ожидается почти 6-кратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств государства. К 2025 году прогнозируется повышение доли внешнего долга в структуре правительственного долга с 21% до 49%. При этом большая часть внешних займов номинирована в иностранной валюте", – сказал Токаев на расширенном заседании правительства в субботу. Он подчеркнул, что квазигоссектор также имеет значительную "долговую нагрузку". Единого документа по подходам к управлению государственным долгом по-прежнему нет, отметил глава государства. "Есть, над чем задуматься. Правительству предстоит разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом", – поручил он.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/tokaev-poruchil-pravitelstvu-razrabotat-koncepciyu-po-upravleniyu-gosudarstvennym-i-kvazigosudarstvennym-dolgom
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  Ал 11.07.2021 в 20:55:53   # 781360

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Экстремальная засуха в РК: цены на корма взлетели, фермеры на юге и западе на грани разорения
09 Июль 2021
Партия ADAL и Ассоциация фермеров обратились к премьеру за поддержкой терпящего бедствие бизнеса. Вчера партия ADAL совместно с Ассоциацией фермеров Казахстана провели круглый стол на тему «Экстремальная засуха в Казахстане». На мероприятие были приглашены фермеры и предприниматели пострадавших от засухи регионов. В ходе круглого стола были обсуждены проблемы и последствия засухи, а также были предложены варианты выхода из ситуации по спасению действующего поголовья скота фермеров. По итогам мероприятия были выработаны рекомендации для правительства и изложены в совместном заявлении от партии ADAL и Ассоциации фермеров Казахстана. Inbusiness.kz публикует данное обращение в полном объеме: «Уважаемый Аскар Узакпаевич! В целях обеспечения продовольственной безопасности страны, сохранения занятости на селе, а также дальнейшего развития мелких и средних фермеров политическая партия ADAL и Ассоциация фермеров Казахстана просят экстренно принять следующие меры, направленные на решение последствий засухи и нехватки кормов для скота: Предоставить отсрочку по действующим кредитам, выданным банками второго уровня, а также национальными управляющими холдингами хозяйствующим субъектам в сфере животноводства и птицеводства в регионах, пострадавших от засухи, сроком до двух лет. Это позволит фермерам направить освободившиеся финансовые средства на закуп кормов и сохранение маточного поголовья скота. Обеспечить выделение необходимого объема субсидий из местного бюджета на приобретение дорожающих кормов в рамках Правил субсидирования животноводства для удешевления стоимости кормов. Выделить дополнительные финансовые средства АО «Продкорпорация» для осуществления закупа зернофуража с целью обеспечения кормовой базой пострадавших регионов в зимний период. Ввести временный запрет (или квотирование) экспорта кормов (сено, солома, зернофураж, прочее) до 1 апреля 2022 года. Эта мера позволит обеспечить внутренний рынок необходимым объемом кормовой базы, а также стабилизировать цену на основные виды кормов. Мера по защите внутреннего рынка является оправданной в связи с аналогичной ситуацией в приграничных государствах. Увеличить норматив субсидий по возмещению затрат на обустройство колодцев и скважин с 50% до 80% для пострадавших регионов от засухи. Увеличить норматив субсидий по возмещению затрат на приобретение семян многолетних трав с 50% до 80% за счет средств местного бюджета для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся кормопроизводством. Принять меры по перевозке скота из пострадавших областей в благополучные регионы, при необходимости использовать возможности Вооруженных сил страны. При МСХ РК создать ШТАБ по экстренному решению вопросов в части перевозки скота в северные, а кормов в южные и западные регионы при участием КТЖ, МИИР, МИО и других ответственных органов. Предоставить временные субсидии до 50% на перевозку скота и кормов ж.-д. и автотранспортом для хозяйств из пострадавших от засухи регионов. Провести ревизию (поголовный учет) падежа скота, с записью в соответствующие базы данных и последующей выплатой компенсаций по аналогии с птицефабриками в период падежа от птичьего гриппа. Для экстренного принятия вышеуказанных мер, а также оперативного рассмотрения выделения финансовых средств предлагается введение режима ЧС на территориях пострадавших областей. А также для системного решения проблемы в последующие годы, связанные с аномальной засухой и отсутствием кормов, предлагается включить в Национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 годы специальное направление с конкретными индикаторами по производству, заготовке, хранению и транспортировке кормов. Данное направление должно учитывать природно-климатическую специфику регионов (до уровня районов), численность поголовья скота, фактический объем кормов, необходимый для обеспечения потребности каждого региона, так и потребность кормодефицитных регионов. Дополнительными индикаторами для каждого региона должны стать: развитие семенного фонда многолетних трав, расширение площадей посевов кормовых культур (в том числе вспашка балансовых земель), обеспечение и содержание вспомогательной техники для посевов и сбора кормовых культур, инфраструктура хранения кормов и их перевозки для соблюдения межрегионального баланса кормов. Председатель политической партии ADAL С. Султангали Председатель правления Ассоциация фермеров Казахстана Ж. Дайрабаев»
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/ekstremalnaya-zasuha-v-rk-ceny-na-korma-vzleteli-fermery-na-yuge-i-zapade-na-grani-razoreniya
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz

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