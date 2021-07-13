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Экономика
Более $36,57 млрд должен госсектор Казахстана внешним кредиторам - Нацбанк
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GoodZone 13 Июля 2021 в 11:38:41
Внешний долг госсектора Казахстана на 1 апреля превышал $36,57 млрд, заявляет Национальный банк Казахстана.

Больше других стран госсектор Казахстана на 1 апреля 2021 года был должен Великобритания – более $18,8 млрд, - следует из отчета «Внешний долг государственного сектора ...», размещенного на официальном сайте регулятора в понедельник.

Согласно документу, более $9 млрд госсектор Казахстана был должен международным организациям, почти $5 млрд был должен Китаю, почти $1 млрд – России, почти $0,5 млрд – США.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 13.07.2021 в 12:08:45   # 781405
Ерунда, это с каждого, включая стариков и младенцев, по 2000 долларов. Можно продать все, скинуться и провести новое Експо, отремонтировать Астану и Туркестан.
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  M54 13.07.2021 в 12:41:10   # 781406
Но за то какой у нас expo и lrt
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