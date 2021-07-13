Более $36,57 млрд должен госсектор Казахстана внешним кредиторам - Нацбанк

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GoodZone 13 Июля 2021 в 11:38:41
Больше других стран госсектор Казахстана на 1 апреля 2021 года был должен Великобритания – более $18,8 млрд, - следует из отчета «Внешний долг государственного сектора ...», размещенного на официальном сайте регулятора в понедельник.
Согласно документу, более $9 млрд госсектор Казахстана был должен международным организациям, почти $5 млрд был должен Китаю, почти $1 млрд – России, почти $0,5 млрд – США.
По сообщению КазТАГ
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