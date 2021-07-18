Навстречу стремительной инфляции

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danilov 18 Июля 2021 в 13:46:05
Теперь экономисты Белого дома спешно переобуваются в воздухе. Йеллен уже прогнозирует ещё N-ое количество месяцев со “стремительной инфляцией” и беспокоится о состоянии перегретого рынка недвижимости, который за полтора кризисных года вырос более чем на 15%.
Пошли разговоры о том, что нынешний период высокой инфляции может продлиться не месяцы, а годы - как, например, было в эпоху стагфляции 70-х годов. И населению стоит морально готовиться к долгому и болезненному росту цен вообще на всё.
В ближайшие месяцы Белый дом планирует почти одновременно выделить 1.2 трлн долларов на “инфраструктурную реформу” и ещё 3.5 трлн на разные социальные программы. Эта масштабная денежная инъекция в и так набитую деньгами экономику США ожидаемо приведёт к ещё большему скачку инфляции.
Тем временем Федрезерв, чей баланс за время пандемии вырос более чем в два раза, продолжает программы закачки денег на финансовые рынки. Тамошние экономисты понимают - без постоянной подпитки “дешёвыми деньгами” американская экономика быстро посыпется.
Команда технократов в администрации Байдена оказалась в настоящей ловушке. Они не могут себе позволить прекратить вливания денег, опасаясь катастрофических последствий для экономики. Но постоянная монетарная накачка приводит к взлёту инфляции и разбалансировке всей пост-Бреттон-Вудской долларовой системы.
Поэтому им и приходится лишь устраивать пир по время чумы с выделением всё больших бюджетов для кормления вашингтонской бюрократии, партаппаратчиков и лоббистов. И самим отчаянно надеяться на то, что их монетарные эксперименты не закончатся новым катаклизмом.
Белый дом не собирается «сидеть сложа руки» во время инфляции
Белый дом рассматривает инфляционное давление как временное явление и решает проблему дефицита предложения, чтобы ограничить рост цен, экономический советник президента США Джо Байдена Джаред Бернштейн.
«Мы сосредоточены на экономическом буме. И когда речь идет об инфляции, мы тоже не собираемся сидеть сложа руки», – сказал Джаред Бернштейн, член Совета экономических консультантов Белого дома.
По его словам, Белый дом решает вопросы предложения, связанные с портами, жильем и микрочипами, которые подтолкнули рост цен.
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